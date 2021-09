La vicenda dell'aggressione ai danni di Susanna Picardi è uno dei gialli meglio riusciti di Upas. Gli autori sono riusciti a intrecciare diverse storie, facendo cadere i sospetti su non pochi personaggi. I primi a finire del mirino delle indagini sono stati Niko e Renato, due personaggi storicamente buoni. L'ispettore Torre aveva dapprima pensato che Niko avesse potuto colpire la ragazza poiché animato da sentimenti di vendetta. Qualche bugia e omissione da parte di Renato ha fatto in modo che i sospetti si spostassero su di lui. Dunque Poggi senior è finito in una brutta storia che non ha nulla a che vedere con lui.

Renato è petulante, è brontolone, invadente; ma non è certo un assassino. Difatti, stando agli spoiler, nelle prossime puntate Niko e Franco riusciranno a dimostrare alla polizia l'innocenza dell'uomo. A questo punto spiccheranno due indiziati: Mauro e Pasquale. Si tratta di due personaggi completamente differenti, eppure accomunati da un qualcosa di sinistro e inquietante. Ma il colpevole è davvero uno dei due? Le anticipazioni non lo menzionano affatto, ma Massimo, il collega del brindisi, potrebbe c'entrare molto più di quanto sembra.

Upas, nelle prossime puntate cadranno i sospetti su Renato

Gli spoiler delle prossime puntate svelano che Niko e Franco, grazie al rinvenimento di un video, riusciranno a tirare Renato fuori dai guai.

Nelle prossime puntate di Upas si focalizzerà l'attenzione su due sospettati in particolare. Oltre a Mauro, che già aveva destato non pochi sospetti, alla lista degli indiziati si aggiungerà anche Pasquale, ex fidanzato di Susanna. Il giovane militare è comparso in scena nella puntata del 24 settembre. Principalmente sono stati mostrati dei flashback in cui si vedeva il ragazzo andare a colloquio dal suo mancato suocero, Manlio Picardi.

Attraverso i loro dialoghi è emerso che Pasquale e Susanna si erano rivisti, e che il giovane nutriva non poche speranze di tornare con lei. Nel corso di una telefonata da parte di Picardi, il giovane militare ha dichiarato che non andrà più a trovarlo in carcere. Questo dettaglio non fa che aumentare i sospetti sul ragazzo.

La scena dell'episodio finale di Upas è stata a dir poco agghiacciante: mentre Adele confessava a Niko che Mauro aveva molestato Susanna, Pasquale si è recato in ospedale per osservare la sua ex attraverso il vetro.

Upas, retroscena: Massimo possibile colpevole

Pasquale e Mauro al momento sembrano essere i più probabili responsabili dell'aggressione. Entrambi sono personaggi inquietanti, entrambi hanno un'attrazione insana per Susanna. Eppure non è detto che il vero colpevole sia uno dei due. Bisogna ricordare che, qualche puntata prima dell'aggressione, la giovane aveva confessato a Niko di aver brindato proprio nel suo studio insieme a un collega. Questo misterioso collega, di nome Massimo, si è recato a fare una deposizione spontanea dalla polizia.

L'ispettore Torre lo ha liquidato velocemente, fidandosi a pelle. Non è da escludere che Massimo sia estraneo ai fatti. Magari ha voluto recarsi subito alla polizia proprio per sollevarsi dai sospetti. Di lui si sa poco, anzi non si sa nulla, perché nessuno ha indagato sul suo conto. Bisogna però tener conto che, nei migliori gialli, il vero colpevole è sempre colui che appare più innocente.