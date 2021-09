Continua su Rai 3 la programmazione della soap Un posto al sole che viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. Stando alle trame degli episodi in onda dal 6 al 10 settembre, Susanna verrà aggredita e durante le indagini gli investigatori riterranno che il responsabile sia un abitante di Palazzo Palladini.

Renato racconterà alla polizia di aver visto Susanna la sera in cui è stata aggredita, mentre Fabrizio dovrà fronteggiare un imprevisto proveniente dal mondo del web riguardante lo spot del pastificio.

Fabrizio: critiche negative allo spot dal web

Nelle puntate di Un Posto al sole che andranno in onda dal 6 al 10 settembre, le vacanze saranno ormai giunte al termine, e Silvia sarà pronta per tornare a Napoli con Michele. La donna, ancora combattuta tra il marito e Giancarlo, si confiderà con Mariella, ma quest'ultima non saprà come aiutarla.

Clara rifletterà sulle parole di Alberto proprio nel momento in cui Patrizio deciderà di dare una svolta alla relazione. Intanto Jimmy continuerà a pensare a Cristina, mentre Bianca dovrà affrontare un momento difficile. Renato sarà adirato con Susanna soprattutto dopo un incidente avvenuto allo studio.

Successivamente Picardi verrà aggredita e sarà ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Le indagini convergeranno su Palazzo Palladini. Franco proverà a risolvere una questione complicata, ma avrà più difficoltà del previsto perché dovrà fronteggiare l'intuito di Bianca.

Fabrizio sarà soddisfatto per il successo dello spot pubblicitario della pasta Rosato, e riceverà pure i complimenti di Marina. L'uomo però dovrà porre rimedio ad un imprevisto proveniente dal mondo del web.

Renato racconta di aver visto Susanna la sera dell'aggressione

Secondo le anticipazioni televisive fino al 10 settembre, Renato rivelerà a Niko un segreto che rischia di farlo finire nei guai. Giordano sarà in ansia per Fabrizio che mal tollererà le critiche negative piovute sul suo spot. Inoltre Rossella si troverà in una situazione tutt'altro che piacevole, ma per sua fortuna potrà contare su un aiuto inatteso.

Rossella accetterà un invito di Vittorio e trascorrerà con lui una serata senza alcun tipo di inibizione, ma questa situazione potrebbe avere delle ripercussioni negative sulla carriera professionale.

Renato racconterà alla polizia che la sera dell'aggressione a Susanna ha visto la ragazza. Poggi cercherà di fornire una giustificazione alla sua iniziale omissione, ma nonostante ciò gli investigatori cominceranno a nutrire dei sospetti nei suoi confronti.

Serena sfoga tutta la sua frustrazione con Marina

Susanna continuerà a non dare alcun segnale di miglioramento. Niko rifletterà su come raccontare a Jimmy l'accaduto, mentre Filippo e Viviana saranno in diverse occasioni insieme per lavoro. Serena non prenderà bene la situazione e si sfogherà con Marina.

Sembrerà sempre più evidente la crisi tra i due.

Intanto la polizia sarà sempre più convinta che l'aggressore di Susanna si nasconda fra gli inquilini di Palazzo Palladini. Infine Lollo, suo malgrado, finirà per creare dei problemi a Guido con Alberto Palladini.