Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap opera Una vita, e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Bellita: la donna morirà in condizioni a dir poco misteriose, mentre Genoveva si ritroverà a fare i conti col ritorno in quartiere della figlia Gabriela.

Il dramma di Bellita: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le trame spagnole delle nuove puntate di Una Vita in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Bellita, dopo aver appreso la notizia della gravidanza di sua figlia Cinta, dovrà fare i conti ben presto con un'altra notizia che non la renderà affatto serena.

La donna, infatti, scoprirà che la gravidanza di sua figlia è a rischio e per questo motivo deciderà di partire con suo marito e la loro domestica Alodia per trasferirsi per un po' di tempo in Argentina e stare così al fianco di Cinta. Una scelta a dir poco amorevole, quella di Bellita, che non si farà problemi a lasciare tutto per poter stare insieme con la sua bambina.

Il colpo di scena, però, non tarderà ad arrivare e le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che a pochi giorni dalla data della partenza, Bellita verrà ritrovata morta nel sonno.

I sospetti sul marito di Bellita dopo la morte

Un decesso avvolto nel mistero, dato che il funerale della donna si svolgerà pochissimi giorni dopo la sua morte, quasi come se qualcuno volesse mettere a tacere la verità ed evitare quindi di scoprire cosa sia successo.

Alla veglia funebre, desterà grandi sospetti il comportamento di Josè, marito di Bellita: l'uomo apparirà sereno e tranquillo, quasi come se non fosse provato più di tanto da questo dolore.

Come se non bastasse, Josè mostrerà anche una certa confidenza nei confronti di Alodia e tutto sarà ancora più chiaro ed evidente proprio dopo la morte di Bellita.

Possibile che sia stato proprio Josè a causare la morte di sua moglie?

In attesa di scoprire se verrà fatta chiarezza sul caso della morte di Bellita e se si avranno nuovi dettagli su quanto è successo, le anticipazioni spagnole della soap Una Vita rivelano che ci saranno delle novità anche per quanto riguarda il futuro di Genoveva.

Genoveva ritrova sua figlia Gabriela: anticipazioni spagnole Una Vita

La dark lady di Acacias, infatti, si ritroverà a fare i conti con il ritorno in quartiere di sua figlia Gabriela, di cui per tantissimo tempo aveva perso le tracce.

La ragazza era finita quasi nel dimenticatoio, complice il fatto che Genoveva l'aveva abbandonata da piccola. Il ritorno in quartiere sconvolgerà quindi la stabilità della dark lady, anche perché Gabriela dimostrerà di avere tutte le "buone intenzioni" del momento per recuperare il rapporto con sua mamma.

Peccato, però, che anche lei celi un lato dark e perfido e ben presto metterà in atto la sua vendetta contro Genoveva.