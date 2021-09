Nuovo spazio dedicato alle novità su Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3. Le trame delle puntate in onda dal 6 al 10 settembre narrano che Fabrizio Rosato riceverà delle pesanti critiche dopo il successo ottenuto con lo spot sulla pasta. Le nozze tra Serena Cirillo e Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), invece, saranno appese ad un filo.

Un posto al sole, puntate 6-10 settembre: Fabrizio oggetto di pesanti critiche

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate previste dal 6 al 10 settembre raccontano che Susanna (Agnese Lorenzini) sarà in fin di vita in un letto d'ospedale dopo essere stata aggredita da un personaggio misterioso.

A tal proposito, le indagini sul caso andranno avanti per trovare il responsabile della vicenda.

Intanto, Fabrizio raccoglierà i frutti di una proficua campagna pubblicitaria per la pasta Rosato. Tuttavia, l'uomo dovrà guardarsi le spalle da un imprevisto capace di stravolgergli la vita.

Renato riuscirà a confessare a Niko un segreto che gli ha tormentato fino a questo momento l'anima. Ma la rivelazione non riuscirà a metterlo in pace con se stesso. Infine Fabrizio sarà oggetto di pesanti critiche, tanto che Marina non saprà come aiutarlo.

Renato sospettato di aver aggredito Susanna

Nelle puntate di Upas trasmesse su Rai 3 dal 6 al 10 settembre Rossella sarà vittima di una situazione poco piacevole.

Vittorio consiglierà alla ragazza di staccare la spina per almeno una sera. Una decisione che le confonderà le idee più di prima. Inoltre, la situazione potrebbe avere gravi ripercussioni sulla sua sfera lavorativa.

Renato, intanto, rivelerà di aver incontrato Susanna la sera dell'aggressione. Tale novità non lo lascerà indenne dai sospetti dei famigliari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In ospedale, ci sarà viva apprensione per le condizioni critiche in cui versa Susanna. Per questo motivo, verranno ascoltati tutti i testimoni, mentre Niko deciderà di parlare con Jimmy.

Il matrimonio tra Serena e Filippo in acque tempestose

Serena, intanto, sarà infastidita da Filippo, sempre più vicino a Viviana sul lavoro.

La giovane Cirillo, a questo punto, confesserà i propri patemi d'animo a Marina.

Rossella farà un incontro inaspettato in reparto, mentre il matrimonio tra Serena e il marito navigherà in acque tempestose. La vicinanza di Viviana, infatti, rischierà di dare il colpo di grazia alla loro unione.

La polizia stringerà il cerchio intorno al primo sospettato dell'aggressione ai danni di Susanna, infine ci saranno dei problemi per Guido e Alberto.