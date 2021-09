Prosegue l'appuntamento quotidiano su Canale 5 con la soap opera Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Felipe e Genoveva, dato che l'avvocato di Acacias si ritroverà in serio pericolo di morte. La dark lady scoprirà di essere stata ingannata da Velasco, l'uomo di cui si è fidata ciecamente.

Anticipazioni spagnole Una vita: Velasco ricatta Laura

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che dopo la vittoria al processo per la morte di Marcia, l'avvocato Velasco avrà la sua "ricompensa" da parte di Genoveva, tra cui un po' di effusioni e dei momenti di coccole con tanto di baci.

Ben presto, però, al perfido avvocato tutto questo non basterà più al punto che deciderà di mettere a punto la sua vendetta e questa volta punterà il dito contro Felipe.

Vuole sbarazzarsi al più presto del suo rivale in amore, Felipe, e in questo modo mettere la parola fine alla sua esistenza.

Per farlo, quindi, si servirà dell'aiuto della domestica Laura: la donna comincerà a subire i ricatti da parte di Velasco, il quale la terrà in pugno e le chiederà di procedere con un piano che prevede la morte definitiva del marito di Genoveva.

Felipe si ritrova in pericolo di vita

Un piano crudele e spietato, che metterà in crisi Laura anche se alla fine, la domestica sarà costretta ad accettarlo.

Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate della soap opera Una vita in onda su Canale 5, rivelano che Laura si presenterà a casa di Felipe e dopo avergli confessato di essere vittima dei ricatti di Velasco, metterà del veleno nel bicchiere dell'uomo.

E così, nel giro di pochi minuti, Felipe perderà i sensi finendo per sbattere la testa contro lo spigolo del letto. In seguito alla corsa in ospedale, le sue condizioni appariranno gravi: l'uomo rischia seriamente e finirà addirittura in coma.

Genoveva ingannata da Velasco: anticipazioni spagnole Una Vita

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che ben presto Genoveva scoprirà cosa si nasconde dietro a tutta questa vicenda.

La dark lady di Acacias, infatti, scoprirà che dietro l'avvelenamento di Felipe si cela lo zampino di Velasco.

In questo modo, Genoveva si sentirà ingannata dato che si renderà conto del fatto che Velasco ha fatto tutto questo per eliminare definitivamente il suo rivale, così da poter poi sposare Genoveva e in questo modo mettere le mani sul suo ingente patrimonio.

Come si risolverà a questo punto la situazione? La dark lady metterà alle strette Velasco? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita.