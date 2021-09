Prosegue l'appuntamento quotidiano su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 13 al 17 settembre 2021, in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati sulle vicende di Renato che si troverà ancora a dover fare i conti con i pesanti sospetti legati all'aggressione contro Susanna. Tra Filippo e Serena, invece, il clima non sarà affatto dei migliori e i due si ritroveranno in piena crisi.

Filippo e Serena sempre più in crisi: anticipazioni Un posto al sole 13-17 settembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al prossimo 17 settembre su Rai 3, rivelano che la crisi tra Filippo e Serena raggiungerà delle vette altissime.

Dopo che Filippo ha deciso di riassumere di nuovo Viviana all'interno del suo team di lavoro, la situazione con Serena è diventata particolarmente tesa.

La donna si sentirà ancora più insicura e frustrata da questa situazione che renderà tutto particolarmente complicato. Lo stesso Filippo si renderà conto che è giunto il momento di far pace con se stesso e con i sentimenti che prova. L'uomo, quindi, proseguirà le sedute col suo psicoterapeuta che gli sta dando una mano per cercare di scavare a fondo nel suo passato e in questo modo aiutarlo a prendere le decisioni giuste sul da farsi.

Filippo si ritrova in forte crisi

E, proprio durante una di queste sedute, Filippo spiegherà il motivo per il quale non riesce più a portare avanti la sua relazione con Serena.

Non si esclude, quindi, che Sartori possa essersi innamorato di Viviana, con la quale sta vivendo un rapporto sempre più stretto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 13 al 17 settembre 2021, rivelano che si tornerà a parlare anche dell'aggressione contro Susanna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le indagini proseguiranno spedite e tra i sospettati numero uno continuerà ad esserci Renato Poggi. Del resto non è un mistero che l'uomo non aveva in grande simpatia Susanna, soprattutto dopo che la considerava la causa dell'annullamento del matrimonio di suo figlio Niko.

Renato sotto pressione: anticipazioni Un posto al sole al 17 settembre

Sta di fatto che, essendo considerato il presunto responsabile di questa aggressione che ha messo a repentaglio la vita di Susanna, Renato si troverà messo sotto pressione. Al suo fianco ci saranno i familiari che proveranno a dargli sostegno ma intanto bisognerà trovare un avvocato che assuma la difesa di Renato e possa così tirarlo fuori dai pasticci. Intanto Niko si ritroverà a fare i conti con un inaspettato divieto: non può più andare a far visita alla sua ex Susanna in ospedale. Tale scelta non verrà accolta positivamente dal ragazzo che deciderà di affrontare a muso duro Adele.