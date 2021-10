Che fine hanno fatto Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri? Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 13 ottobre, la coppia sarebbe giunta al capolinea. Alla base dell'addio ci sarebbe un presunto tradimento scoperto dall'attrice romana. Tuttavia, i problemi di coppia sarebbero cominciati ad arrivare prima del lockdown causato dalla pandemia.

I rumor sulla coppia

La coppia stava insieme da quattro anni e aveva deciso di prendere casa a Milano. Da qualche settimana a questa parte, però, sarebbe calato il gelo su Ambra Angiolini e Max Allegri.

Come riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'attrice romana sarebbe stata vista in lacrime. Alla base della rottura, ci sarebbe stato un presunto tradimento scoperto da Ambra. Nonostante tutto, la 44enne avrebbe deciso di dare una possibilità al tecnico della Juventus.

Possibilità che non avrebbe portato a nulla. Da quanto si apprende, infatti, Allegri avrebbe tradito la sua compagna poiché riteneva la relazione ormai giunta al capolinea. Come rivelato da fonti vicino alla coppia, i due avrebbero cominciato a vivere un momento di crisi prima del periodo di lockdown causato dalla pandemia. Tra le ipotesi che avrebbero accertato la fine della relazione tra l'attrice romana e l'allenatore della "Vecchia Signora" è stata anche la mancata partecipazione di Angiolini alle nozze della primogenita di Allegri.

Francesco Renga avrebbe confortato l'ex moglie Angiolini

Ambra Angiolini avrebbe cercato in tutti i modi di recuperare i rapporti con Max Allegri, ma invano. Una volta consumato l'addio, la 44enne avrebbe trovato conforto tra le braccia del suo ex marito Francesco Renga. Come riportato dal settimanale di Gossip, il cantante avrebbe offerto una spalla su cui piangere ad Ambra.

Nonostante il matrimonio tra l'attrice e il cantante di "Angelo" sia giunto al capolinea, i due ex coniugi nel corso degli anni hanno continuato a mantenere un ottimo rapporto. In varie occasioni, Francesco e Ambra sono stati anche immortalati insieme sorridenti e felici. Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, i rumor hanno sostenuto che dopo la fine della relazione con Ambra Angiolini sia letteralmente sparito.

In occasione della sosta del campionato di Serie A, il tecnico toscano si sarebbe dedicato un weekend a Milano ma non avrebbe mai contattato l'ex compagna per un incontro. Max da quando è ritornato ad allenare i bianconeri ha preso casa a Torino, lasciando definitivamente il nido d'amore che si era costruito con l'attrice romana.

In varie occasioni si era parlato di un matrimonio imminente tra i due, ma purtroppo la coppia sarebbe scoppiata prima di fare il grande passo.