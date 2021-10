È ufficiale: dopo 18 stagioni (e i primi quattro episodi della diciannovesima) Gibbs lascia l'NCIS.

Le voci sulla sua uscita avevano iniziato a circolare sul web nel mese di giugno 2021. Ai tempi, però, nessuno sapeva in che misura Mark Harmon, l’attore che interpreta il protagonista della longeva serie crime (nata come spinoff della serie JAG – Avvocati in divisa), sarebbe comparso nella 19^ stagione di NCIS.

Dopo mesi di speculazioni sul suo presunto addio alla Serie TV più seguita della CBS, il quarto episodio della diciannovesima stagione, trasmessa lunedì 11 ottobre negli Usa, ha visto l’agente Leroy Jetthro Gibbs lavorare al suo ultimo caso.

NCIS, l'agente speciale Gibbs risolve il suo ultimo caso: 'Non torno a casa'

Mentre il pubblico televisivo italiano si sta preparando psicologicamente all’uscita di scena di Terence Hill a Don Matteo 13, negli Stati Uniti d’America hanno appena detto addio a un personaggio storico della serie Tv NCIS. Infatti, il quarto episodio della 19^ stagione di NCIS, dal titolo ‘Great Wide Open’, è stato l’ultimo di Mark Harmon come protagonista del procedural drama della CBS.

Nel dettaglio, in questo episodio gli agenti Gibbs e McGee si trovano in Alaska per acciuffare il sicario assunto da una compagnia mineraria. Dopo aver risolto brillantemente il caso, Gibbs confida a McGee e al direttore Vance che non ha intenzione di riprendere il suo distintivo, pistola e squadra di lavoro, e che preferisce rimanere in Alaska, in mezzo al nulla.

Alla domanda 'Che cosa stai cercando in Alaska?', l’agente speciale Gibbs risponde che non lo sa e che sarà proprio il suo istinto a dirglielo quando l’avrà trovata. Proprio in quei luoghi, Gibbs ammette di aver trovato il senso di pace che stava cercando dalla morte della moglie di Shannon e della figlia Kelly.

La squadra di NCIS cambia dopo l'addio di Gibbs

Nel quarto episodio della diciannovesima stagione di NCIS, gli agenti Gibbs e McGee trascorrono molto tempo insieme. I telespettatori americani hanno avuto la sensazione che Gibbs abbia voluto passare il suo ruolo di comando a McGee. Insomma, una specie di passaggio di testimone.

Infatti, nelle scene si vede che l’interprete di Mark Harmon consiglia al suo fedele braccio destro di trovare la propria strada, il suo ritmo e di non essere troppo simile a lui. Ma anche aver pazienza e di lasciar perdere la perfezione. Prima di lasciarlo tornare a casa, Gibbs ringrazia McGee per avergli coperto le spalle in tutti questi anni. Con l'addio di Gibbs all'NCIS, la squadra indubbiamente subirà le conseguenze di questa scelta.

Il cast della 19^ stagione, intanto, ha accolto due nuovi personaggi: l’agente dell’FBI Aldan Park, interpretato da Gary Cole, e l’agente speciale Jessica Knight, interpretata da Katrina Law.

Steve D. Blinder parla del futuro di Gibbs

Sebbene Mark Harmon abbia lasciato lo show più longevo e più visto della CBS, il produttore esecutivo e showrunner Steve D.

Blinder ha lasciato la porta aperta per il ritorno di Gibbs in futuro. Ha dichiarato che, come produttore esecutivo e caro amico, Mark Harmon continuerà a essere parte integrante di NCIS. "La nostra stella polare ha sempre avuto un ruolo importante nelle storyline dei nostri personaggi – ha dichiarato Blinder – e quella verità ha sempre guidato le storie che raccontiamo e il destino di quei personaggi".

Parlando del futuro di Gibbs, lo showrunner di NCIS ha lasciato aperta la possibilità di un suo ritorno: "Leroy Jethro Gibbs non è completamente fuori dai giochi".