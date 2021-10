La storia d'amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è finita nel peggiore dei modi. A distanza di mesi dalla rottura, i due continuano a sparare a zero l'uno contro l'altra. Al Grande Fratello Vip, l'ex tronista di Uomini e donne ha rivelato di essere stata lasciata sotto casa. In un'intervista al settimanale Di Più, il papà della gieffina ha puntato il dito contro l'ex fidanzato di Sophie.

Le parole di papà Codegoni

Il signor Codegoni in un'intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha attaccato duramente l'ex fidanzato della "vippona".

L'uomo ha precisato di avere passato molto tempo insieme alla coppia. Dunque, non parla per partito preso ma perché ha assistito a determinate situazioni.

Secondo la versione del papà di Sophie, la relazione è proseguita fino a quando l'ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha cominciato a farsi negare. Il signor Codegoni ha fatto sapere che una volta Matteo ha raccontato a Sophie di avere l'influenza, quando invece era andato a fare un servizio fotografico. In merito a come si è consumata la rottura, il padre della gieffina ha chiosato: "Un giorno si è presentato sotto casa e l'ha lasciata, umiliandola". Ranieri infatti, pare che abbia detto all'attuale concorrente del Grande Fratello Vip di non apprezzarla né fisicamente né caratterialmente.

A tale proposito il signor Codegoni ha dichiarato: "Era lei a soffrire, non lui". Infine, il padre di Sophie Codegoni ha fatto sapere che alcuni fan della coppia nata a Uomini e Donne si sono scagliati contro l'ex tronista per il semplice fatto che Matteo Ranieri ha cominciato a postare sui social delle foto mentre guardava il tramonto pensieroso.

La versione della gieffina

Parlando con alcuni suoi compagni d'avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha fornito ulteriori dettagli sulla fine della relazione con Matteo Ranieri. La diretta interessata ha fatto sapere di non avere mai partecipato al dating show di Maria De Filippi per diventare una famosa fashion blogger.

Per quanto riguarda il modo in cui si è consumato l'addio, la "vippona" ha spiegato che Matteo si è presentato sotto casa sua con un amico: "Lui è sceso dalla macchina e l'amico l'ha lasciata accesa". Codegoni non ha nascosto di essersi sentita umiliata da Ranieri, perché quest'ultimo le ha detto di non essere attratto neanche dal punto di vista fisico.

Ma non è tutto, l'unico problema di Matteo sarebbe stato come comunicarlo ai fan della coppia. Per questo motivo Sophie si è detta sicura che il suo ex non arriverà mai al Reality Show per un confronto televisivo, poiché è sempre stato dalla parte del torto.