Prosegue l'appuntamento con Amici 2021 e le anticipazioni ufficiali rivelano che questa domenica 31 ottobre andrà in onda la settima puntata del pomeridiano su Canale 5. I colpi di scena non mancheranno dato che sono previste due nuove sfide che metteranno a repentaglio la permanenza nella scuola di due allievi, tra cui quella del ballerino Guido, componente del team guidato dalla prof Alessandra Celentano.

Anticipazioni Amici 2021, spoiler settima puntata del 31 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la settima puntata di Amici 21, rivelano che la prof Peparini ha scelto di proporre ben due sfide che saranno trasmesse al pubblico nel corso della puntata in onda domenica pomeriggio su Canale 5.

La prima è quella che vede a rischio eliminazione il ballerino di danza classico Guido, fortemente voluto nella scuola dalla prof Alessandra Celentano.

La prof Veronica ha scelto di mandare in sfida Guido perché ritiene che non basti la sua bravura dal punto di vista tecnico per far sì che sia considerato un ballerino al 100%.

Guido si ritrova a rischio eliminazione da Amici

Durante la fase dei casting, infatti, la prof Peparini ha notato la presenza di Alessio un giovane ballerino che ha definito "fresco e preparato" e che ha voluto mettere in sfida proprio contro Guido.

La reazione della prof Celentano non si è fatta attendere e ha chiesto anche un confronto immediato con la prof Peparini per scoprire i motivi reali di questa sua sfida, ma non ha potuto farle cambiare idea.

Le anticipazioni su Amici 2021, quindi, rivelano che Guido dovrà affrontare questa sfida e di conseguenza sarà a rischio eliminazione dalla scuola di Maria De Filippi.

Ma questa non è l'unica sfida che si svolgerà nel corso della settima puntata del pomeridiano di questa domenica 31 ottobre.

Anche Christian a rischio eliminazione: anticipazioni Amici 21 del 31 ottobre

Le anticipazioni sul talent show di Maria De Filippi, infatti, rivelano che la prof Veronica Paparini ha chiesto anche una seconda sfida.

L'insegnante ha fatto recapitare un messaggio nella scuola al ballerino Christian, sostenendo che in queste settimane lo ha messo alla prova per capire se fosse davvero pronto per questa avventura, ma alla fine ha capito che non è così.

"Christian non ha abbastanza consapevolezza, non ha abbastanza nozioni di danza", ha sentenziato la prof Peparini che di conseguenza ha scelto di mandarlo in sfida contro il ballerino Daniele.

E così, dopo Guido anche Christian rischia di essere eliminato definitivamente dalla settima puntata di Amici 2021, che sarà in onda questa domenica pomeriggio a partire dalle 14:00 su Canale 5.