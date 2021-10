Dopo che Maria De Filippi, durante la puntata di domenica 3 ottobre di Amici 21, ha messo 'la pulce nell'orecchio' ai telespettatori circa un nascente interesse tra Carola Puddu e Luigi Strangis, il day-time del talent ha approfondito la questione. La ballerina, che durante il pomeridiano ha brillantemente superato una sfida contro Dario, poi entrato lo stesso prendendo il posto di Mirko, si è confidata con i suoi compagni affermando di essere in confusione, visto che nella sua testa c'è posto solo per la danza. Carola ha aggiunto di avere la consapevolezza che se iniziasse qualcosa di certo finirebbe male.

Carola confusa: 'Sono scossa da questa puntata'

Dopo aver capito di non poter fare quattro chiacchiere con Luigi senza microfoni e senza l'occhio indiscreto delle telecamere, Carola è apparsa disorientata e confusa nel day-time di Amici andato in onda ieri 4 ottobre su Canale 5. Precisando che in questo momento si tratterebbe solo un primo approccio, Carola, mentre affermava davanti ad alcuni dei suoi compagni di non avere alcuna intenzione di fidanzarsi, si è zittita proprio all'arrivo di Luigi. La ballerina, successivamente, si è rifugiata nel suo letto ma è stata raggiunta da Tommaso che ha cercato di farla sfogare.

'Sono scossa da questa puntata', ha detto Carola riferendosi al momento in cui i professori hanno chiesto se ci fosse un 'inciucio' con il cantante, visto che per lei affrontare tale argomento, che ha solleticato l'interesse dei telespettatori, è stato prematuro.

'Ogni volta che si parla di questa cosa il mio cervello va in fumo, perché il mio cervello è occupato da una sola cosa, la danza', ha proseguito la danzatrice che ha specificato che già in passato altre relazioni sono finite in maniera pessima, visto che lei ha tempo solo per la sua passione artistica.

Carola ha 'copiato' Sangiovanni?

Carola, inoltre, ha ammesso di essere intrigata dal comportamento di Luigi ma di non essere attratta. Puddu pare alquanto confusa da questa velocità in cui la conoscenza con il cantante sta prendendo piede. Flaza ha rassicurato la sua compagna: per l'amore c'è sempre tempo, ma la danzatrice non è parsa convinta.

Frattanto, il popolo del web è sembrato molto interessato a questa possibile 'love story', ma non sono mancate le critiche per un presunto 'copia e incolla' con l'edizione precedente di Amici.

Nelle parole di Carola, qualcuno ha rivisto il primo discorso di Sangiovanni nei confronti di Giulia Stabile, quando inizialmente prendeva le distanze da lei affermando di avere in testa solo la musica. Tutti sanno che però alla fine l'amore ha avuto il sopravvento, senza danneggiare, ma semmai migliorando, l'arte di entrambi. Sarà lo stesso anche per Carola e Luigi? Presto per dirlo, ma di certo Maria De Filippi indagherà ancora.