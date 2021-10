Domenica 24 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Amici 21. Durante l'esibizione di Dario Schirone, la maestra Alessandra Celentano ha chiesto all'alunno di danzare senza pantaloni per vedere il suo corpo. Il ragazzo, però, ha rifiutato e ha spiegato i motivi ai presenti in studio. Tuttavia, il giovane ha promesso di ballare in culotte la prossima coreografia.

La richiesta della maestra

Nella puntata di domenica 24 ottobre, tutti gli allievi di Amici 21 si sono dovuti esibire per confermare il proprio banco all'interno della scuola più famosa d'Italia.

Mentre Flaza è stata eliminata per avere trasgredito nuovamente le regole, Dario è stato protagonista di un episodio curioso.

Scendendo nel dettaglio, la maestra Celentano ha chiesto all'allievo di Veronica Peparini di danzare senza pantaloni. Il motivo? La coreografa di danza classica voleva vedere il corpo di Schirone per capire meglio la sua fisicità.

Di fronte alla richiesta della maestra, il ragazzo però ha rifiutato e ha spiegato le sue motivazioni.

La versione dell'allievo

Scendendo nel dettaglio, Dario ha rifiutato di ballare in culotte. Il diretto interessato ha spiegato le sue ragioni: "Questa coreografia mi piacerebbe farla come sono vestito adesso".

Schirone ha sostenuto di essere consapevole delle linee che può avere o meno.

Per quanto riguarda i motivi della sua scelta, l'allievo di Peparini ha fatto sapere di tenere particolarmente alla musica scelta per la coreografia, poiché le ricorda un episodio della sua vita privata. Il ragazzo ha fatto sapere che la base scelta, spesso la ascoltava con sua mamma mentre andava in Germania a trovare il resto della sua famiglia.

A un certo punto, però, Dario e sua madre non hanno potuto più viaggiare per motivi di natura economica. Sulla base di quanto dichiarato, Dario ha proseguito: "Quindi così è come mi sarei vestito io per fare un viaggio per andare a trovare la mia famiglia, non andrei mai in culotte".

Tuttavia, il ballerino ha rassicurato la maestra Celentano che dalla prossima esibizione danzerà in culotte in modo da togliere ogni tipo di dubbio all'insegnante.

Chi è Dario, l'allievo di Peparini

Dario Schirone è stato voluto fortemente da Veronica Peparini all'interno della scuola più famosa d'Italia. Il ragazzo ha conquistato il banco, grazie a una sfida immediata contro Mirko Masia: tra i due la differenza artistica era evidente, tanto che la giudice esterna non ha avuto alcun dubbio.

L'ingresso di Schirone, però, è stato accompagnato da alcune polemiche. Il ballerino infatti, in passato ha preso parte al Serale di Amici in occasione di una coreografia di Peparini. Inoltre, ha studiato nella scuola del duo Peparini-Muller.

Nonostante le polemiche della "prima ora", il diretto interessato ora sta dimostrando di meritare un banco all'interno del talent di Maria De Filippi.