Domenica 24 ottobre, ai concorrenti del Grande Fratello Vip è stato proposto un particolare gioco: il "Kissed freeze", già visto nelle edizioni precedenti, nel quale i partecipanti dovevano baciare la persona più vicina al momento del segnale, indicato dalle note del brano "kiss". Il gioco ha avuto un clamoroso successo all'interno della casa, tanto da far scattare anche un bacio tra due dei concorrenti, uno dei quali sposato. Si tratta di Alex Belli e Soleil Sorge: i due si trovavano vicini e al momento del segnale, Soleil è saltata in braccio ad Alex e lo ha baciato, fino alla fine del freeze.

Alex Belli e Soleil Sorge si scambiano un bacio

Alex Belli e Soleil Sorge si sono baciati durante un gioco tipico del Grande Fratello: il "Kissed freeze". La coppia si è scambiata un bacio a stampo, ma il gesto dei due non è passato inosservato agli occhi degli altri concorrenti presenti nella stanza.

Francesca Cipriani, infatti, è rimasta molto sorpresa nel vedere i due così uniti e ha esclamato: "Oddio, si sono baciati in bocca". Nonostante il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge sia nato dal gioco "Kiss freeze", la complicità tra i due è ormai cosa nota e alcuni utenti, tra i fan della coppia e non, hanno dato il via ai commenti più svariati sui social, la maggioranza ha insinuato che ci sia una sintonia molto particolare tra l'attore parmigiano e Sorge e che tra i due potrebbe nascere, molto presto, qualcosa oltre l'amicizia.

Delia Duran potrebbe chiedere un confronto con suo marito Alex Belli

Altri utenti si sono chiesti cosa ne pensasse la moglie di Belli degli ultimi accadimenti. Non è escluso, infatti, che nei prossimi giorni Delia Duran possa volere un confronto con suo marito Alex all'interno della casa.

La modella venezuelana, si era già fatta sentire, quando aveva attaccato duramente Sophie Codegoni e le tre principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e Donne, aveva fatto degli apprezzamenti nei confronti di Alex Belli, durante il suo video di presentazione. Le tre principesse, invece, avevano fatte delle "avance" all'attore, poco prima di entrare nella casa. Tali atteggiamenti, avevano dato molto fastidio alla modella venezuelana, che ha poi pubblicato delle storie sul suo profilo ufficiale Instagram, nelle quali ha criticato e ha attaccato l'atteggiamento delle concorrenti.

Già all'epoca, inoltre, Delia Duran aveva dichiarato di essere disposta a entrare nella casa, per portare via suo marito, qualora ce ne fosse bisogno. Non resta che attendere la puntata del 25 ottobre del Grande Fratello Vip, per vedere se Alex Belli chiarirà la situazione e se parlerà del bacio scambiato con Soleil Sorge.