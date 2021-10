Grandi colpi di scena ad Amici 21, dove nel corso della sesta puntata trasmessa oggi pomeriggio, 24 ottobre, su Canale 5, c'è stato spazio per le vicende legate al percorso di Flaza all'interno della scuola di Maria De Filippi.

La cantante dopo aver mancato di rispetto alla produzione, trasgredendo le regole del talent show, si è ritrovata al centro delle polemiche per una nuova serie di atteggiamenti e comportamenti sbagliati, che hanno spinto la prof Lorella Cuccarini a cacciarla via dal talent show.

Immediata la reazione social, dove in tantissimi hanno sommerso di critiche la cantante anche dopo la sua eliminazione.

Flaza viene eliminata da Amici 21: la decisione della prof Cuccarini

Nel dettaglio, Flaza si è ritrovata al centro delle polemiche in questa sesta puntata di Amici 21, dopo che la prof Cuccarini ha saputo che la sua allieva ha mancato nuovamente di rispetto alla produzione.

Flaza, pur sapendo da tempo che doveva presentarsi ad una prova costume in vista della nuova puntata del talent show, non si è presentata all'orario stabilito e questo è stato davvero troppo per la sua prof, che ha scelto di cacciarla definitivamente dalla scuola di Canale 5.

"Io credo fermamente nel tuo talento, ma ti ho anche detto fermamente che il talento non basta...", ha chiosato Lorella Cuccarini nel momento in cui ha comunicato a Flaza la sua decisione di eliminarla dal programma per il reiterato atteggiamento e comportamento sbagliato.

Bufera social dopo l'eliminazione di Flaza da Amici 21

La cantante, con la testa bassa, non ha potuto fare altro che accettare il verdetto finale della sua professoressa, ormai rassegnata all'idea di dover fare le valigie e andare via per sempre dalla scuola, nonostante le fosse stata data una seconda chance per riscattarsi e far capire a tutti di non essere una persona arrogante e presuntuosa.

Dopo l'eliminazione da Amici 21, Flaza si è ritrovata a fare i conti anche con un bel po' di commenti negativi che le sono arrivati sul web e sui social.

In tantissimi, infatti, hanno puntato il dito contro la cantante, ritenendo che la sua uscita dalla scuola di Maria De Filippi sia stata più che giusta.

'Una bulletta', sbottano sui social contro Flaza

"Che vergognosa figuraccia essere sbattuta fuori da una scuola per il comportamento è davvero umiliante. La sua squalifica se l'è meritata tutta", ha scritto un commentatore social contro Flaza.

"Finalmente, largo al talento unito all'umiltà, alla voglia di fare e imparare, al rispetto verso il lavoro altrui", ha scritto un altro fan, evidentemente felice per l'eliminazione di Flaza dalla scuola di Canale 5.

"Una bulletta che manco sapeva cantare, irrispettosa verso chi le ha dato questa grande opportunità", ha scritto ancora un altro spettatore social di Amici.