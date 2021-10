In attesa di scoprire se davvero Un posto al sole andrà in onda in un nuovo orario o addirittura su un'altra rete, iniziano a delinearsi i tratti delle nuove puntate. Molte storyline, iniziate nel periodo estivo, stanno volgendo al termine e, pur continuando lo stesso filone narrativo, verranno presto svelati nuovi scenari. Che fine farà Mattia? Filippo recupererà la memoria? Niko e Susanna coroneranno il loro sogno d'amore? Che ne sarà di Silvia e Michele? Queste sono alcune domande a cui presto verrà data una risposta.

Ma cosa succederà dopo?

In questi giorni si stanno girando gli episodi natalizi di Un posto al sole e, a quanto pare, ci saranno tante novità, tra cui una sorpresa per i fan.

Un posto al sole: in arrivo una trasferta per Natale?

Renata Anzano ha annunciato che in occasione del Natale, Un posto al sole farà una piccola sorpresa ai fan. La produttrice di Freemantle non ha aggiunto altri dettagli, ma ha sottolineato che “sarà qualcosa di bello“. Difficile capire di cosa possa trattarsi ma, secondo alcune voci, alcuni personaggi potrebbero essere protagonisti di una trasferta. In passato tali eventi erano comuni, la soap veniva girata in tutta Italia e, in alcuni casi, anche all'estero (ndr, celebre la trasferta a New York).

Purtroppo in seguito, i continui tagli al budget hanno costretto la produzione a correre ai ripari come meglio poteva. Così oggi capita spesso che i protagonisti girino scene a Napoli fingendo di essere in qualche altra città europea.

Per quanto tale scelta possa far un po' sorridere risulta evidente che sia figlia di una necessità.

In questo caso però dovrebbe esserci un reale cambio di location. Questo progetto fa tornare sicuramente alla memoria lo special di Natale del 2013: Un posto al sole coi fiocchi.

Un posto al sole coi fiocchi: il film di Natale della soap

Forse non tutti ricorderanno che, nel 2013, Un posto al sole mandò in onda, in prima serata, una puntata speciale, dove alcuni protagonisti andarono in trasferta, fuori Napoli, in occasione del Natale.

Quello che dovrebbe essere, a tutti, gli effetti, un film tv di 107 minuti, assomiglia più a un lungo episodio filler.

Il film, attualmente presente su Raiplay, racconta tre diverse storyline, seguendo lo stile classico di Un posto al sole. In uno di questi Raffaele, Renato e consorti vanno in vacanza Cervinia e dove hanno a che fare con una valigetta contenente un milione di euro. Nel secondo, Niko Poggi cerca di riconquistare Manuela. Nell'ultimo Giulia Poggi si innamora del celebre attore Walter Diamanti, interpretato da Enzo De Caro.

Nonostante la collocazione in prime time, gli ascolti rimasero in linea con quelli di qualsiasi altra puntata registrando 1.612.000 telespettatori, pari al 7,20% di share.