Si è da poco conclusa la registrazione della puntata settimanale di Amici, quella che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 24 ottobre. Le prime anticipazioni che trapelano dagli studi tv del talent show, riguardano Giacomo e il confronto con Simone che è stato richiesto da Rudy Zerbi in settimana. Lorella Cuccarini, invece, ha messo "sotto torchio" Flaza: la cantautrice ha sostenuto un esame e non è riuscita ad avere indietro la sua felpa da titolare.

Il confronto ad Amici voluto dal prof Rudy Zerbi

Mercoledì 20 ottobre è stato registrato lo speciale di Amici 21 che andrà in onda domenica 24 ottobre.

In rete sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio, a partire dall'esito di un confronto che ha voluto Rudy Zerbi durante la settimana.

Il professore ha deciso di contrapporre il suo allievo Giacomo al talento esterno Simone dopo aver permesso a entrambi di studiare per un po' di giorni con i vocal coach.

Visto che appartiene alla sua quadra, il professore di canto non poteva mettere in sfida l'alunno titolare, per questo ha preso in considerazione l'opzione di poterlo sostituire con un ragazzo che non fa ancora parte della classe.

Il risultato di questo faccia a faccia, non si conosce ancora (nel momento in cui viene scritto l'articolo), quindi si dovrà attendere ancora un po' per capire il nome del cantautore che avrà avuto la meglio.

Il destino di Flaza nella scuola di Amici

Un altro momento molto atteso dai fan di Amici, è quello dedicato a Flaza e alla decisione di Lorella sul suo futuro nella scuola.

La giovane è sospesa da due settimane per aver violato più volte il regolamento del programma (usando il cellulare fuori orario, non andando a lezione oppure avendo atteggiamenti svogliati davanti ai vocal coach), e nella registrazione del 20 ottobre ha scoperto il suo destino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La prof Cuccarini ha scelto di non dare un'altra possibilità alla cantautrice del suo team, che quindi ha dovuto lasciare definitivamente la classe e il banco che occupava da settembre scorso.

Esattamente come è successo con Inder che è stato cacciato da Anna Pettinelli sempre per motivi disciplinari, anche Flaza è stata mandata via dalla propria insegnante, quindi non può continuare il percorso nel talent show e la corsa verso la fase serale.

Le esibizioni per confermare la titolarità ad Amici

Tutti gli allievi di Amici si sono esibiti davanti ai professori per cercare di confermare la loro presenza nella scuola.

In settimana, ad Alex è stato chiesto di interpretare un medley di tre canzoni: Rudy Zerbi vorrebbe dimostrare la poca espressività del ragazzo. Lorella, insegnante di riferimento del giovane, ha sempre apprezzato il suo impegno l'ha promosso almeno fino alla prossima puntata.

Raimondo Todaro si ritroverà a osservare e valutare i suoi talenti Serena, Mattia e Christian, Alessandra Celentano ad ammirare i miglioramenti di Carola e della new entry Guido Domenico (entrato una settimana fa al posto dell'amatissimo Matt), Veronica Peparini a sostenere il versatile Dario.

Per quanto riguarda il canto, Anna Pettinelli per ora si dedica solamente ad Albe, mentre Lorella segue e supporta Alex, Tommaso, Alessandra. Il prof con più allievi a "proprio carico", al momento è Zerbi che nella sua squadra ha Nicol, Rea, Luigi e Lda.

L'ospite della registrazione è stata Alessandra Amoroso. La pugliese, che ha vinto una delle prime edizione del programma di Maria De Filippi, nello speciale registrato il 20/10 ha cantato per la prima volta "Tutto accade", un brano estratto dal nuovo disco omonimo in uscita il prossimo venerdì 22 ottobre.