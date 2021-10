Oggi, lunedì 18 ottobre, inizierà una nuova settimana di programmazione per Amici. Le anticipazioni della puntata che altro non è che la continuazione dello speciale trasmesso domenica 17 ottobre, informano i telespettatori del fatto che l'unico momento a non essere ancora andato in onda è quello della sfida di Elisabetta. La cantante del team Pettinelli si confronterà con Alessandra e perderà: sono due, dunque, i titolari ad aver lasciato la scuola al termine dell'ultima registrazione del talent-show.

Aggiornamenti sul cast di Amici 21

Lo speciale di Amici che è andato in onda domenica 17 ottobre, non è terminato.

Le due ore e mezza che la rete ha messo a disposizione del talent-show, non sono bastate per aggiornare i fan su tutto quello che è successo nel corso dell'ultima registrazione.

Lunedì 18 ottobre, dunque, il daytime del format di Maria De Filippi sarà dedicato all'unico momento che ancora non è stato proposto ai telespettatori: la sfida di Elisabetta.

Una settimana fa, la giovane è stata messa in discussione da Lorella Cuccarini: la professoressa ha detto di considerare l'allieva del team Pettinelli brava tecnicamente ma poco emozionante, per questo l'ha voluta contrapporre ad Alessandra.

Quest'ultima è stata subito inserita nel gruppo, tant'è che è andata a vivere nella casetta che ospita l'intera classe 2021/2022: quest'inedita scelta della produzione (non tutti gli sfidanti hanno la possibilità di convivere da subito con i loro possibili nuovi compagni di scuola) ha turbato la titolare.

L'esito del faccia a faccia negli studi di Amici

La puntata pomeridiana di Amici del 18 ottobre, dunque, vedrà Elisabetta sfidarsi con Alessandra per un posto nella scuola.

A giudicare le due giovani artiste sarà Paolo Giordano: il giornalista premierà la sfidante, prendendola all'allieva titolare del team capitanato da Anna Pettinelli.

Il secondo confronto del giorno tra un'alunna della classe e un talento esterno, dunque, si concluderà con la sconfitta della prima, che dovrà lasciare definitivamente il programma a poco più di un mese dal suo inizio.

La ragazza che otterrà il banco, invece, entrerà a far parte della squadra di Lorella Cuccarini, la professoressa che l'ha fortemente voluta dopo aver apprezzato le sue performance ai casting.

Lacrime per l'addio di Matt ad Amici

L'eliminazione di Elisabetta da Amici, è la seconda della puntata che è andata in onda il 17 ottobre scorso. Per volere di Alessandra Celentano, infatti, il ballerino Matt si è confrontato con Guido Domenico, un danzatore di classico che la maestra ha potuto apprezzare durante i provini settimanali.

Il giudice Kledi ha apprezzato entrambi gli sfidanti (seppur totalmente diversi, in quanto appartenenti a generi di ballo opposti), ma ha deciso di premiare il talento esterno che quindi ha preso possesso del banco.

I ragazzi della classe si sono commossi nel salutare il loro compagno, mentre Veronica Peparini e Raimondo Todaro si sono complimentati con lui per quanto è cresciuto nella scuola e per la grinta che mette in ogni coreografia che interpreta.

Provato dall'esclusione dell'amico Matt, Giacomo ha cantato a fatica davanti ad Ermal Meta (giurato di una prova cover che ha coinvolto tutti i cantanti, puniti dalla produzione per il modo poco serio col quale preparano i brani di altri artisti), tant'è che il suo docente Rudy Zerbi si è preso del tempo per decidere se sospendergli la maglia, metterlo in sfida oppure dargli un'altra possibilità di dimostrare che ci tiene davvero a rimanere. L'insegnante dovrebbe comunicare la sua scelta nei prossimi giorni, a ridosso di una nuova registrazione.