Ormai manca poco per assistere al gran finale della fiction Luce dei tuoi occhi tratta da una storia vera, diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Rti – Banijay Studios Italy, e che vede tra i protagonisti assoluti i due attori Anna Valle e Giuseppe Zeno. A seguito del debutto su Canale 5 dallo scorso 22 settembre 2021, la serie tv chiuderà i battenti il 27 ottobre, quindi dopo aver fatto compagnia ai telespettatori per sei serate.

Gli spoiler dell’ultimo episodio svelano che Roberto Conti (Luca Bastianello) dopo essere stato smascherato ammetterà di essere coinvolto in prima persona con il furto della nipote Alice, e figlia di sua sorella Emma Conti in cambio di denaro.

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni del 27 ottobre: Azzurra fugge con la piccola Cecilia

Nella sesta e ultima puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 27 ottobre, finalmente Emma sarà in procinto di scoprire la verità sulla sparizione della figlia Alice data per morta alla nascita. Dopo aver cercato nei volti delle sue allieve qualcosa che somigliasse a lei finendo per volere bene a tutte, la nota insegnante di danza farà fatica a nascondere il suo evidente turbamento a causa di una nuova telefonata ricevuta nel bel mezzo della notte. Inizieranno a esserci delle ipotesi, poiché qualcuno arriverà a credere che la vera Alice possa essere la ballerina Alessia (Stella Maya Epifani).

Tutto però avrà inizio quando Azzurra (Francesca Beggio) farà perdere le sue tracce, portando con sé la figlia Cecilia (Giulia Patrignani). Non mancherà molto per vedere Enrico e Emma apprendere che fu Azzurra a occuparsi delle pratiche ospedaliere dell’étoile di fama internazionale sedici anni prima, quando lottava tra la vita e la morte dopo il parto.

A riuscire a trovare Azzurra prima delle autorità sarà proprio la cognata Emma: la donna confesserà di essersi data alla fuga per essere al corrente del fatto che Roberto si trovava con Luigi (Yari Gugliucci) la notte in cui è stato ucciso.

Roberto confessa di aver venduto Alice, Emma ha l’impressione di vedere sua figlia Alice ballare

A questo punto Roberto quando verrà messo alle strette non avrà altra scelta oltre a quella di essere sincero, visto che ammetterà di aver venduto Alice per ottenere i soldi che gli avrebbero consentito di saldare i suoi debiti: l’uomo però non saprà che fine abbia fatto la fanciulla.

A Emma non rimarrà altro che lasciarsi consolare da Enrico, continuando a viversi la loro storia d’amore. Quando però la coreografia delle sue allieve sarà un vero successo, l'insegnante di ballo si soffermerà a pensare nel teatro vuoto e avrà la consapevolezza che sua figlia potrebbe essere in qualsiasi posto. Infine l’étoile di fama internazionale avrà l’impressione di vedere il suo stesso sangue ballare su un palco vuoto.