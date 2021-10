Avvicinandosi alla messa in onda di una nuova puntata di Amici, fissata per domenica 17 ottobre, i fan sono già al corrente di quello che è accaduto in studio tra i vari protagonisti del cast. La registrazione della puntata che Maria De Filippi ha condotto mercoledì scorso, è stata "fatale" per due allievi: Matt ed Elisabetta hanno perso le sfide che avevano proposto Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Ermal Meta, inoltre, ha giudicato una prova a sorpresa per i cantanti: interpretare una cover avendo solo 40 minuti di tempo per prepararla.

I confronti dell'ultima registrazione di Amici

Le anticipazioni della prossima puntata di Amici, sono disponibili da qualche giorno: sul web, infatti, circolano già gli spoiler di quello che è successo in studio di recente, ovvero nel corso dell'appuntamento che sarà trasmesso su Canale 5 domenica 17 ottobre.

Innanzitutto, Elisabetta ha affrontato Alessandra nella sfida che Lorella ha voluto la scorsa settimana: un giudice esterno ha preferito l'aspirante allieva, quindi la titolare ha dovuto lasciare la scuola ad appena un mese dall'inizio della stagione.

Anche Matt si è confrontato con un ballerino che ha colpito Alessandra Celentano ai casting: Guido Domenico ha convinto il giurato Kledi, quindi è entrato a far parte della classe a discapito dell'alunno titolare che apparteneva al team di Veronica Peparini.

Il futuro di Flaza nella scuola di Amici

A pochi giorni dall'eliminazione a sorpresa di Inder, negli studi di Amici si è parlato nuovamente di Flaza e del provvedimento che è stato preso nei suoi confronti per aver violato più volte il regolamento. La prof Cuccarini ha ascoltato l'esibizione della sua allieva ma, fortemente indecisa sul da farsi, ha preferito non esprimere un parere definitivo sul suo futuro nella scuola.

La giovane cantante, dunque, è ancora sospesa e solamente la prossima settimana si scoprirà se potrà proseguire l'avventura nel talent-show oppure se dovrà tornare a casa esattamente come è successo al collega Inder.

Tra gli ospiti della puntata che sarà trasmessa il 17 ottobre, spiccano i The Kolors: la band che ha vinto una recente edizione del programma di Maria De Filippi, è tornata per presentare un nuovo e movimentato singolo.

Un'inedita gara di canto ad Amici 21

Tra una sfida e l'altra, Maria De Filippi ha informato il pubblico che visto l'atteggiamento poco professionale dei cantanti della classe, la produzione ha deciso di metterli alla prova con una gara del tutto inedita.

Ermal Meta, infatti, è stato chiamato a giudicare e votare le performance che i ragazzi hanno potuto preparare solamente 40 minuti prima dell'inizio della registrazione, tutte cover che il giurato aveva inserito in un elenco.

Tra chi ha riscritto alcune "barre" e chi ha preferito fare la propria versione dei brani proposti, alla fine è stata stilata una classifica che ha visto primeggiare Alex: il cantautore del team Cuccarini ha ricevuto il voto più alto, ovvero 7,5.

Se la sono cavata bene anche Nicol, LDA, Rea e Luigi (tutti al di sopra della sufficienza), mentre Tommaso e Albe non hanno superato il 5 di media.

Giacomo, invece, non si è esibito perché non è riuscito a trattenere le lacrime per l'eliminazione dell'amico Matt: il prof Rudy Zerbi, dunque, si è riservato dal prendere una decisione sul giovane nei prossimi giorni.

In studio si è parlato anche della simpatia che c'è tra Carola e Luigi: i due si vogliono bene, scherzano ma non sono fidanzati. La conduttrice, però, ha capito che questa "accoppiata" piace ai telespettatori, per questo ogni puntata mostra un video che riassume la loro settimana in casetta.