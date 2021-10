Le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata il 20 ottobre, sono tante e tutte molto interessanti. In rete, infatti, si dice che sono due gli allievi che hanno dovuto lasciare la scuola nel corso dello speciale che sarà trasmesso domenica: Flaza non ha rispettato le regole di nuovo, Giacomo è stato sostituito con Simone. Giorgia ha giudicato una gara inediti, che ha visto trionfare Albe davanti a Rea e Alex.

Aggiornamenti sulla classe di Amici 21

Sono tante le notizie che trapelano dagli studi di Amici al termine della consueta registrazione settimanale.

Mercoledì 20 ottobre, infatti, Maria De Filippi ha condotto lo speciale che andrà in onda domenica 24.

Tra i colpi di scena che saranno proposti al pubblico tra pochi giorni, spiccano le due eliminazioni del giorno: Flaza è stata mandata via da Lorella Cuccarini dopo aver fatto tardi a una prova costumi, mentre Giacomo è stato sostituito dal suo professore Rudy.

Per quanto riguarda il cantautore che Zerbi non ha confermato, si sa che è stato rimpiazzato da Simone, il ragazzo che nei giorni scorsi era già andato a vivere in casetta nell'attesa di conoscere il parere definitivo dell'insegnante.

Altri talenti hanno sostenuto delle sfide e le hanno vinte: Tommaso e Rea sono riusciti a battere due aspiranti alunni e hanno ripreso possesso della loro maglia da titolari.

La classifica dei cantanti di Amici

Le anticipazioni della registrazione di Amici, fanno sapere che tutti i cantanti (fatta eccezione per Nicol, che non era presente a causa della febbre) si sono esibiti davanti a Giorgia.

L'artista ha ascoltato gli inediti dei ragazzi della classe e ha stilato una classifica dopo aver dato un voto a ogni performance.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La graduatoria che è venuta fuori, vede al primo posto Albe, al secondo Rea e al terzo Alex. Più attardati Lda, Ale, Luigi e Tommaso. Quest'ultimo, non avendo convinto pienamente la giurata, è stato "punito" con una sfida che dovrà affrontare la settimana prossima.

Tutti gli alunni della classe si sono esibiti davanti al proprio insegnante di riferimento e sono riusciti a essere riconfermati: le eliminazioni della puntata che andrà in onda il 24 ottobre, dunque, sono solamente quella di Flaza per motivi disciplinari e quella di Giacomo per una sostituzione voluta da Rudy.

Nuovi gossip dalla casetta di Amici

Dopo aver scherzato per settimane sull'amicizia speciale che è nata tra Carola e Luigi, Maria De Filippi ha preferito concentrarsi su un altro Gossip che arriva direttamente dalla casetta che ospita tutti i ragazzi sin dall'inizio dell'edizione 2021/2022.

In un video che è stato mandato in onda nel corso della registrazione del 20 ottobre, si sono visti i baci che Albe e Serena si sono scambiati davanti alle telecamere: il cantautore e la ballerina, dunque, sono la prima coppia ufficiale del talent-show di quest'anno.

Il danzatore di latino-americano Mattia, invece, è stato premiato con un'esibizione extra voluta dai fan: per la seconda volta consecutiva, il giovane è stato protagonista della prova Tim.

Gli ospiti dello speciale di Amici che sarà trasmesso in televisione domenica 24 ottobre, sono stati due: Alessandra Amoroso ha cantato per la prima volta il brano "Tutto accade" (tratto dal disco in uscita venerdì prossimo dal titolo omonimo), e il duo comico Pio e Amedeo.

I foggiani, inoltre, hanno "costretto" Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca a darsi un bacio davanti a tutti per confermare il loro ritorno di fiamma, che da giorni è sulla bocca di tutti ma che i diretti interessati non avevano ancora commentato in nessun modo.