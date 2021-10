Sono da poco terminate le riprese di una nuova puntata di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 domenica 24 ottobre. Mercoledì 20, dunque, il cast del talent-show si è riunito per dare vita al consueto appuntamento settimanale, quello che ha lo scopo di confermare oppure no la classe di quest'anno. Tra le prime anticipazioni che sono trapelate, spicca quella sull'eliminazione di Flaza: la cantante del team Cuccarini non fa più parte della scuola per volere della sua insegnante di riferimento, Lorella appunto.

L'addio di Flaza alla scuola di Amici

Dagli studi di Amici, stanno arrivando informazioni poco rassicuranti: ben due allievi della scuola, infatti, sono stati eliminati nel corso dello speciale che è stato registrato il 20 ottobre.

La prima ad abbandonare la classe per volere della sua professoressa, è stata Flaza. La ragazza era sospesa da due settimane per motivi disciplinari ed oggi, nel corso della registrazione che sarà trasmessa in tv domenica prossima, ha conosciuto il suo destino.

L'insegnante Lorella Cuccarini ha deciso di non dare un'altra possibilità alla cantautrice che poco tempo fa si è resa protagonista di molte violazioni delle norme di comportamento che tutto il cast del talent-show è chiamato a rispettare.

Negli ultimi giorni, inoltre, l'artista non si è presentata in orario alla consueta prova per i costumi da sfoggiare in studio: questa è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo.

Sfide e confronti negli studi di Amici

Durante la puntata di Amici che è stata registrata il 20 ottobre, Tommaso ha sostenuto una sfida con il talento esterno Marco.

A mettere in discussione il giovane allievo del team Cuccarini, è stata Anna Pettinelli, che però non ha avuto ragione perché il giudice ha preferito il titolare della scuola.

Tutti gli allievi si sono esibiti per riconfermare il loro posto nella classe e ci sono riusciti: nessuno, dunque, ha lasciato il programma su diretta decisione del proprio docente di riferimento.

Le anticipazioni che trapelano dagli studi tv, inoltre, fanno sapere che tutti i cantanti hanno sostenuto una gara inediti giudicata da Giorgia. Nella graduatoria che ha stilato la popolare cantautrice, Tommaso è risultato ultimo e quindi la prossima settimana dovrà affrontare un'altra sfida per rimanere nel cast. Al primo posto di questa classifica, invece, c'era Albe, davanti a Rea ed Alex: Nicol non ha partecipato né al "concorso" né alla puntata perché aveva la febbre.

Due eliminazioni ad Amici

Se Tommaso è riuscito a battere il suo sfidante, lo stesso non si può dire per un altro allievo che la scorsa settimana è stato messo in discussione dal proprio professore.

Giacomo, infatti, non fa più parte della scuola perché Rudy Zerbi gli ha preferito la new entri Simone.

Nei giorni scorsi, il talento esterno si era trasferito nella casetta che ospita tutti gli allievi, e l'insegnate di canto aveva anticipato che da lì a breve avrebbe preso una decisione tra lui e l'alunno della sua squadra.

Nel corso dello speciale che è stato registrato il 20 ottobre, Simone ha ottenuto il banco e la felpa da titolare, mentre Giacomo ha dovuto abbandonare il programma a poco più di un mese dall'inizio della nuova edizione.

Un'altra sfida che è stata proposta al pubblico, è quella di Rea: la cantautrice era stata messa a rischio da Anna Pettinelli ma, proprio come è successo con Tommaso, ha vinto il confronto con un talento esterno ed è tornata ad occupare il proprio banco nella classe.

Guido Domenico si è esibito per la prima volta in una variazione di danza classica e Veronica Peparini e Raimondo Todaro l'hanno criticato; la prova Tim, invece, è stata affidata a Mattia.