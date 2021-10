La prima stagione della soap opera di origini turche Love is in the air non è ancora giunta al termine.

Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 nella giornata di lunedì 25 ottobre 2021 a partire dalle ore 16:55 circa dopo la fascia pomeridiana del Grande Fratello Vip 6, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) organizzerà una cena romantica per lui e Eda Yildiz (Hande Erçel) con l’aiuto di Melek Yücel (Elçin Afacan) e Ceren Başar (Melisa Döngel): l’architetto in particolare vorrebbe far rimanere senza parole la giovane studentessa con il suo gesto.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 25 ottobre: Serkan geloso di Eda dopo averla vista con Deniz

Dalle anticipazioni sulla soap opera (intitolata in lingua originale "Sen Çal Kapimi") e riguardanti ciò che succederà nel corso dell’episodio in programma sulla rete ammiraglia Mediaset nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre 2021, si evince che Eda otterrà finalmente delle soddisfazioni dopo aver messo in atto una messinscena con l’obiettivo di riuscire a far tornare la memoria persa al suo amato Serkan.

In particolare la giovane studentessa farà ingelosire davvero il ricco architetto, quando egli la vedrà ancora una volta in compagnia del suo amico d’infanzia Deniz (Sarp Can Köroğlu): quest’ultimo continuerà a fingere di avere una relazione sentimentale con la giovane Yildiz, nascondendole però di amarla veramente e di star approfittando del loro accordo come escamotage per riuscire davvero a conquistarla.

Bolat si rivolge a Melek e Ceren, la giovane Yildiz rimane da sola in un ristorante

Nel frattempo Serkan non intenderà rimanere fermo a guardare, dopo essersi reso conto di provare qualcosa di forte nei confronti di Eda, pur non avendo nessun ricordo dell’ultimo anno di vita e quindi neanche della loro storia d’amore.

L’architetto, per stupire la giovane Yildiz, si servirà della complicità di Melek e Ceren, essendo le migliore amiche della stessa, che avranno il compito di organizzare una cena per lui e Eda.

Melek inizierà a darsi da fare e per lei sarà praticamente una passeggiata, visto che utilizzerà la scusa di essere abbattuta per spingere la giovane fioraia e studentessa a uscire con lei.

Per concludere Melek, dopo essere andato in un ristorante in compagnia di Eda, farà perdere le proprie tracce, per consentire a Serkan di passare del tempo con la propria amata come stabilito dal loro accordo.