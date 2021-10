Lunedì 11 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa una puntata speciale di Amici21. I telespettatori hanno assistito ad una strigliata di Maria De Filippi ai danni degli alunni di quest'edizione. La conduttrice del talent show ha invitato i ragazzi a rispettare le regole del programma. A tale proposito, De Filippi ha riferito di non avere alcun problema se un allievo non è pronto a stare nella scuola.

L'intervento della conduttrice

Durante la puntata di lunedì, i telespettatori hanno visto alcune clip riguardanti gli alunni di Amici21. Scendendo nel dettaglio, Inder e Flaza hanno continuato a non rispettare il regolamento della scuola.

Tale atteggiamento ha portato i professori dei due cantanti ad andare su tutte le furie. Ma non è tutto, in settimana la produzione aveva preso provvedimenti verso la classe di Amici di Maria perché la "casetta" dove alloggiano gli alunni era in disordine e sporca.

Stanca di vedere gli allievi di quest'edizione indisciplinati, Maria De Filippi ha deciso di intervenire. La conduttrice pavese ha spiegato ai ragazzi che non possono prendere delle televisioni solamente le cose che piacciono, mentre quello che non piace non va bene. La diretta interessata ha fatto presente che lei, per essere in puntata, svolge un lavoro durante tutta la settimana. A detta della presentatrice, chi non è pronto al "sacrificio" deve cambiare mestiere.

Con tono piccato, De Filippi ha chiosato: "Non c'è nessuno, ricordatevelo, che nasce bravo". La conduttrice ha precisato che anche il cantante o il ballerino più bravo se non coltiva il suo talento, non farà molta strada.

'Questo programma è fatto così'

Durante il suo intervento Maria De Filippi ha spiegato ai cantanti che se pensano di essere arrivati ad Amici21 solamente con l'intenzione di fare strada sulle varie piattaforme musicali e senza rispettare le regole, possono anche andare in un altro talent.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda i ballerini, la diretta interessata ha fatto presente che non tutti l'anno dopo entrano nel corpo dei professionisti. A tale proposito, la presentatrice del talent ha fatto sapere di non avere alcun problema se un ragazzo decide di andare via perché ritiene la scuola troppo severa: "Questo programma è fatto così".

Prima di concludere, Maria De Filippi ha fatto presente che ai telespettatori vengono mostrate tutte le cose che fanno i ragazzi durante la settimana: sia belle che brutte. Quando un cantante conquista 14 dischi di platino, come Sangiovanni, o un ballerino va a Tokyo, come Alessandro, la produzione è orgogliosa. Dunque, De Filippi ha lanciato un ultimatum agli allievi di Amici21: "O vi fidate di voi o il rapporto si interrompe".