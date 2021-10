I colpi di scena ad Amici 21 non mancano e nel corso della quarta puntata trasmessa eccezionalmente lunedì 11 ottobre c'è stata la dura strigliata da parte di Maria De Filippi nei confronti di Flaza e Inder. I due sono stati duramente criticati per il modo in cui stanno affrontando questa esperienza e per la mancanza di rispetto nei confronti dei professori e delle regole generali della scuola. Tuttavia, la strigliata di Maria non è piaciuta per niente a Flaza che, rientrata in casa, ha sbottato duramente contro la padrona di casa del talent show.

Maria De Filippi sbotta contro gli allievi di Amici 21

Nel dettaglio Maria De Filippi, nel corso della puntata di Amici 21 trasmessa nel pomeriggio dell'11 ottobre, ha mandato in onda il video riguardante alcuni comportamenti irrispettosi e contro le regole della scuola attuati da parte di Inder e Flaza.

I due si sono presentati in ritardo alle lezioni, hanno usato il cellulare negli orari in cui non era previsto e la cantante si è lamentata per le immagini che vanno in onda in televisione, al punto da usare gli occhiali da sole durante le riprese.

Insomma, una serie di atteggiamenti scorretti che hanno fatto perdere le staffe e il controllo della situazione a Maria De Filippi, la quale non si è fatta problemi nel dire che se queste regole non le stanno bene, può liberamente andare via dalla scuola.

Flaza sbotta contro Maria dopo la strigliata ricevuta ad Amici

Sta di fatto che, al termine di questo confronto, Flaza e Inder si sono ritrovati con la maglia sospesa e con il rischio di poter essere eliminati dalla trasmissione.

Flaza, al termine della registrazione di questa quarta puntata, è rientrata in casetta e si è duramente sfogata nei confronti della conduttrice, dopo la ramanzina che ha ricevuto in tv.

"Stavolta non è giusta. Hanno fatto vedere delle cose. Io non credo di essere stata l'unica a usare il cellulare. Non posso essere smer.... così", ha sbottato la cantante scagliandoci contro Maria De Filippi.

'Io prendo e me ne vado', sbotta Flaza dopo la puntata di Amici 21

"Fai vedere che ho saltato la palestra, ma non sai che è stata la fisioterapista a consigliarmelo.

C'è un retroscena a tutto questo e io non devo sempre apparire come una me...", ha proseguito ancora la cantante, furiosa per il modo in cui sarebbe stata montata la clip.

"Io prendo le cose mie e me ne vado. Ho fatto ritardo una sola volta, non ci sto", ha proseguito ancora Flaza, che ha così preso in considerazione l'ipotesi di abbandonare la scuola di Amici 21 definitivamente dopo la strigliata della conduttrice.