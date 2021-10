Ad Amici 21 è tempo di prime strigliate per i concorrenti protagonisti di questa edizione. Maria De Filippi, nel corso della quarta puntata trasmessa eccezionalmente lunedì 11 ottobre su Canale 5 al posto di Uomini e donne, non è stata per niente tenera nei confronti dei suoi allievi. Il motivo? Alcuni di loro hanno mancato di rispetto ai professori e alla produzione, scatenando l'ira funesta della padrona di casa che ha prontamente bacchettato i concorrenti di questa edizione.

Maria De Filippi furiosa e perde le staffe ad Amici 21

Nel dettaglio, durante la puntata di Amici 21 di questo lunedì, sono stati trasmessi dei filmati che mettevano in evidenza il comportamento poco corretto di due cantanti.

Trattasi di Flaza e Inder, seguiti rispettivamente da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. I due sono stati al centro delle polemiche dopo che Maria De Filippi ha trasmesso dei filmati che testimoniavano il fatto che fossero stati poco corretti nei confronti della produzione.

Si sono presentati in ritardo alle lezioni, hanno continuato ad utilizzare il cellulare al di fuori degli orari prestabiliti e Flaza ha addirittura usato gli occhiali da sole nel bel mezzo della lezione con il suo docente.

Lo sfogo di De Filippi contro gli allievi irrispettosi di Amici

Insomma una serie di atteggiamenti scorretti che hanno scatenato la rabbia dei loro professori ma anche di Maria De Filippi, la quale è stata molto dura e decisa nei confronti dei concorrenti di questa ventunesima edizione di Amici.

"Non potete prendere da questa trasmissione solo quello che vi fa comodo", ha sentenziato la conduttrice rivolgendosi ai due concorrenti ai quali sono state sospese le maglie ma anche al resto degli allievi che sta prendendo parte a questa edizione.

La De Filippi ha poi aggiunto: "Se venite qui con la speranza che il vostro inediti spacchi su Spotify e il resto non lo prendete, non venite".

Insomma una presa di posizione netta e decisa quella della conduttrice di Amici 21, che non ci sta di fronte a questi atteggiamenti e comportamenti poco rispettosi da parte degli allievi.

'Se andate via, nessun problema', sbotta Maria in tv

"Se qualcuno di voi ora si alza e se ne va, non c'è nessun problema", ha sentenziato ancora Maria De Filippi lasciando così il "libero arbitrio" ai suoi concorrenti di scegliere se proseguire questa esperienza nella scuola più famosa della tv italiana oppure no.

Del resto non è la prima volta che ad Amici accadono situazioni del genere. Già in passato, la conduttrice e i professori si erano ritrovati a fare i conti con un gruppo di concorrenti poco rispettosi delle regole previste dalla scuola e, anche in quel caso, la reazione di Maria non era stata per niente clemente.