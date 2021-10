La registrazione di Amici di mercoledì 20 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena. Durante le riprese, infatti, una delle cantanti della scuola di Maria De Filippi, Flaza, nome d'arte di Flavia Zardetto, ha dovuto abbandonare il suo sogno di potere accedere al serale. In base a quanto è trapelato dalle anticipazioni presenti sul web, Flaza non ce l'ha fatta ed ha dovuto lasciare il talent di Canale 5, dopo che nella puntata precedente, la sua maglia non era stata confermata. Durante la nuova puntata di Amici, che andrà in onda sul piccolo schermo domenica 24 ottobre, inoltre, sono stati ospiti in studio Pio e Amedeo e Alessandra Amoroso che ha cantato il suo nuovo singolo 'Tutto accade'.

Amici, anticipazioni: Flaza è stata eliminata

Nell'ultima puntata di Amici, andata in onda in televisione domenica 17 ottobre, Flaza aveva dovuto lasciare la maglia all'insegnante di canto, perché con la sua permanenza nella scuola era rimasta in bilico. Infatti, a causa del comportamento avuto precedentemente da Flavia, Lorella Cuccarini non se l'era sentita di confermarle la maglia e fare rimanere l'allieva della scuola, senza conseguenze. Nel corso della registrazione del 20 ottobre, Flaza è stata eliminata dalla trasmissione.

Amici, prossima puntata: Flaza lascia la scuola

Flaza non ce l'ha fatta e ha dovuto abbandonare la scuola di Amici nel corso della registrazione della nuova puntata. La cantante della nuova edizione del talent, in precedenza, aveva infranto il regolamento della scuola, presentandosi in ritardo alle lezioni, saltando alcuni allenamenti di ginnastica.

In aggiunta a questo, Flavia aveva anche usato il cellulare, nonostante fosse impedito usarlo in determinati orari. Tutti questi comportamenti avevano portato Lorella Cuccarini a lasciare in bilico la permanenza nella scuola dell'allieva, finché non è stato deciso, nel corso delle nuove riprese, che la cantante doveva lasciare il programma.

Amici, puntata del 24 ottobre: ospiti Pio e Amedeo e Alessandra Amoroso

Nella puntata di Amici registrata mercoledì 20 ottobre, ci sono stati alcuni ospiti in studio, fra cui i comici Pio e Amedeo. Per quanto riguarda i cantanti, invece, è tornata in studio una ex allieva del talent di Maria De Filippi. Alessandra Amoroso, infatti, ha cantato la sua nuova canzone: "Tutto accade" .

Al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni riguardo quanto accaduto agli altri alunni della scuola di Canale 5. Non resta pertanto che attendere il pomeriggio del 24 ottobre, per scoprire cosa è accaduto ai protagonisti della trasmissione Mediaset e per capire se, per qualche altro allievo, è toccata la stessa sorte di Flavia.