L'appuntamento con Amici 21 proseguirà domenica 31 ottobre, quando alle 14 su Canale 5 andrà in onda la settima puntata di questa edizione. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena e ci sarà spazio in primis per nuove sfide che vedranno scendere in campo alcuni dei ballerini presenti nella scuola. Da segnalare anche il ritorno di un volto storico del programma Mediaset: trattasi della ballerina Anbeta, che per diversi anni ha fatto parte del cast fisso dello show.

Le anticipazioni sulla settima puntata di Amici 21, di domenica 31 ottobre

Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti la settima puntata di Amici 21, in programma domenica 31 ottobre su Canale 5, rivelano che Christian e Guido hanno dovuto affrontare le loro sfide volute dalla prof Veronica Peparini.

Contrariamente a tutte le aspettative, però, entrambi i due ballerini sono riusciti ad avere la meglio.

Sia Christian che Guido si sono salvati, quindi non hanno dovuto abbandonare definitivamente la scuola e possono proseguire il loro percorso professionale (in attesa di nuove eventuali sfide).

Mattia viene messo in sfida dal prof Todaro

I colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di questa settima registrazione di Amici 21, che andrà in onda domenica 31 ottobre in tv, rivelano che c'è stato spazio anche per un'altra sfida immediata voluta da Raimondo Todaro.

A finire nell'occhio del ciclone è stato il ballerino Mattia, dato che si è posizionato ultimo nella classifica stilata dai professionisti Anbeta ed Emanuel Lo.

Tuttavia, Mattia è riuscito a salvarsi ed ha avuto così la meglio: il ballerino potrà proseguire il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi.

Il ritorno di Anbeta nella settima puntata di Amici 21

Uno dei grandi ritorni in studio di questa settimana ha riguardato proprio Anbeta, la ballerina che è stata tra le protagoniste indiscusse della seconda edizione del talent show di Canale 5 e, per diversi anni, anche tra le ballerine professioniste della scuola.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anbeta ha preso parte allo show per giudicare le performance dei ballerini che sono attualmente in gara e che si stanno dando da fare per poter accedere alla fase del serale, prevista in primavera su Canale 5.

Gli spoiler di questa settima puntata di Amici 21 rivelano che in studio c'è stato l'attore Giuseppe Zeno, protagonista della fiction Luce dei tuoi occhi e da mercoledì 3 novembre presente anche nel cast della nuova serie tv "Storia di una famiglia perbene", che andrà in onda su Canale 5.

Spazio anche a Nek che, in questa nuova puntata del talent show, ha avuto modo di giudicare le esibizioni dei cantanti.

Alcuni degli allievi di questa ventunesima edizione, inoltre, hanno proposto dal vivo i loro nuovi singoli inediti.