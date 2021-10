Nelle puntate di Beautiful, in onda tra qualche settimana su Canale 5, Thomas Forrester finirà in ospedale in gravi condizioni. Qui verrà sottoposto a un intervento al cervello, a seguito di un problema alla corteccia cerebrale. Per salvargli la vita, i medici non perderanno tempo e lo porteranno in sala operatoria. L'operazione andrà bene, ma Thomas continuerà a restare in coma, mentre Hope non si allontanerà dal suo capezzale.

Thomas ricoverato in gravi condizioni in ospedale

Per Thomas le prossime settimane saranno alquanto complicate. Dando uno sguardo alle trame già andate in onda negli Usa a inizio anno, si viene a sapere che il giovane Forrester comincerà ad avere delle allucinazioni che lo porteranno a credere che un manichino con le sembianze di Hope abbia preso vita.

Thomas si comporterà in modo strano, tanto da far pensare che sia diventato pazzo. Si scoprirà invece che il suo bizzarro comportamento sarà dovuto ad un problema alla corteccia cerebrale. Tutto verrà scoperto in seguito ad uno svenimento che Thomas avrà al culmine di una discussione con Hope. Proprio la giovane Logan, insieme a Finn, soccorrerà per prima Thomas, che verrà poi trasportato in condizioni critiche in ospedale.

Thomas operato d'urgenza al cervello nelle prossime puntate di Beautiful

Nei prossimi episodi di Beautiful, quindi, Thomas verrà ricoverato d'urgenza e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Invece di migliorare, con il trascorrere delle ore il giovane continuerà a peggiorare.

Gli esiti degli esami riveleranno che Thomas avrà un serio problema alla corteccia cerebrale e che necessiterà di un'operazione urgente al cervello. Ridge, Steffy e Hope, giunti al capezzale di Thomas, verranno informati della gravità della situazione. La prognosi sarà tutt'altro che confortante e Ridge e Steffy saranno sotto shock.

Anche Hope sarà disperata e si sentirà in colpa, visto che Thomas si sarà sentito male durante una lite con lei.

Thomas ancora in coma dopo l'operazione, Hope gli resta accanto

L'attesa sarà interminabile: dopo ore, finalmente i medici informeranno i familiari che l'operazione al cervello di Thomas sarà perfettamente riuscita.

Nonostante questo, il giovane continuerà a rimanere in coma e le sue condizioni resteranno critiche. Hope trascorrerà gran parte del tempo al suo capezzale e, per spronarlo a risvegliarsi, gli parlerà del piccolo Douglas e di come il bambino abbia bisogno di lui. Basterà la voce di Hope a far sì che Thomas si risvegli? Riuscirà il giovane Forrester a sopravvivere?

Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate di Beautiful, ricordando che la soap Tv americana, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.