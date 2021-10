I prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore si prospettano molto interessanti. Ben presto si entrerà nel vivo della sesta stagione e ci saranno importanti novità ed evoluzioni per molti personaggi. Le anticipazioni svelano che nel corso della nuova serie sarà dato molto spazio alle vicende della famiglia Amato. Per il capofamiglia Giuseppe ci saranno non poche difficoltà da superare. L'uomo dovrà affrontare i suoi errori, mostrando che non è affatto integerrimo come voleva far credere a sua moglie. L'equilibrio precario instauratosi all'interno nel nucleo familiare potrebbe ben presto crollare a causa del tradimento di Giuseppe.

Difatti Agnese verrà a conoscenza del segreto riguardo al soggiorno di suo marito in Germania. Per la donna non sarà affatto facile scoprire che il marito non solo l'ha tradita con un'altra donna, ma che ha anche un altro figlio.

Il Paradiso, anticipazioni sesta stagione: Giuseppe nei guai

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta per entrare nel vivo, difatti le trame diventano sempre più avvincenti. All'inizio di questa serie si è assistito a un cambiamento all'interno della famiglia Amato. Complice il ritorno di Tina, Agnese e Giuseppe sembrano essersi ritrovato, almeno in parte. Resta chiaro, però, che la donna sia segretamente innamorata di Armando, di cui si mostra anche gelosa.

Tuttavia Agnese ha preferito reprimere i suoi veri sentimenti per non distruggere la sua famiglia. Inoltre una donna di fervente fede come lei non avrebbe mai ammesso la fine di un matrimonio. Almeno per il momento in casa Amato si respira un'aria di armonia e serenità. Ben presto però che cose potrebbero cambiare. Giuseppe sarà nei guai a causa di Petra, la giovane con cui ha intrattenuto una relazione durante il suo soggiorno in Germania.

Già nelle puntate attuali la donna non solo gli ha comunicato di aver avuto un figlio da lui, oltretutto pretende anche un'ingente somma di denaro per il mantenimento del bambino.

Il Paradiso delle Signore, prossimi episodi: Petra smaschera Giuseppe

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore Giuseppe dovrà fare i conti con le conseguenze dei propri errori.

Nonostante l'uomo abbia sempre negato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale, ben presto Petra dimostrerà che non è affatto così. Difatti la donna si presenterà a Milano per smascherare il suo amante dinanzi alla famiglia. Petra, non avendo più nessuna voglia di restare nell'ombra, racconterà ad Agnese tutti i dettagli della loro relazione e dell'esistenza di un figlio segreto. A questo punto Giuseppe non potrà più apparire l'irreprensibile padre di famiglia come aveva voluto far credere sino ad ora.

Prossime puntate de Il Paradiso: Agnese in crisi dopo la scoperta del tradimento

Gli spoiler dei prossimi episodi de Il Paradiso svelano che Agnese reagirà molto male alla notizia del tradimento del marito.

Difatti la donna aveva dato tutta se stessa per cercare di salvare il suo matrimonio. Resta da capire come reagiranno i tre figli di Giuseppe nell'apprendere che il padre ha avuto un altro bambino. Non è da escludere che, dopo questa stravolgente novità, Agnese decisa di porre fine ad un matrimonio in crisi già da tempo.