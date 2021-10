Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso giovedì 28 ottobre svelano nuovi colpi di scena.

Susanna, dopo il suo risveglio dal coma, migliorerà sempre più. Tuttavia la ragazza avrà un vuoto di memoria e non riuscirà ancora a indicare chi l'ha colpita. In questo modo Mattia resterà a piede libero, con il rischio che possa fare del male anche a qualcun' altro.

Intanto il rapporto fra Rossella e Riccardo si intensificherà sempre di più.

Lo stesso non si potrà dire di Silvia e Michele. Difatti, nonostante il ritorno di Saviani, la coppia non riuscirà a trovare un modo per uscire dalla crisi. Silvia in particolar modo sarà a un bivio e dovrà decidere se stare con Giancarlo o dare un'altra opportunità al suo matrimonio.

Upas, puntata 28 ottobre: Susanna non ricorda il suo aggressore

Gli spoiler dell'episodio di Upas che andrà in onda il 28 ottobre rivelano che le condizioni di salute di Susanna andranno man mano a migliorare. La polizia sottoporrà la giovane a un interrogatorio per capire come andarono le cose la sera del drammatico evento. Purtroppo la giovane avrà difficoltà a mettere a fuoco il volto del suo aggressore.

A questo punto Renato inizierà nuovamente a preoccuparsi, dato che Susanna non sarà ancora in grado di scagionarlo.

Anticipazioni Upas 28 ottobre: Mattia a piede libero

Il vuoto di memoria di Susanna risulterà particolarmente problematico, dato che la ragazza non potrà ancor dire con certezza chi è che l'ha colpita. In questo modo Mattia resterà ancora in libertà. Il giovane ha già dimostrato di essere un maniaco con disturbi di personalità.

Dati i suoi squilibri non è da escludere che Savelli possa fare del male ad altre ragazze.

Purtroppo il giovane rider risulta al di sopra di ogni sospetto e alla polizia non verrebbe mai da indagare su una persona che appare così innocente. Pertanto per essere incastrato sarebbe necessaria una dichiarazione da parte della vittima oppure che egli commetta un passo falso.

Un posto al sole, trama 28/10: Rossella e Riccardo vicini, Silvia a un bivio

Nel corso dell'episodio di Upas del 28 ottobre sarà dato spazio anche alle vicende della famiglia Graziani. Il rapporto sentimentale fra Rossella e Riccardo si consoliderà sempre più. Difatti i due sembreranno una coppia a tutti gli effetti.

Allo stesso tempo Silvia e Michele continueranno a essere distanti, nonostante il ritorno di Saviani a Napoli. La proprietaria di Caffè Vulcano farà molta fatica a rinunciare ai suoi incontri con Giancarlo. A questo punto per la donna sarà tempo di scegliere se lasciarsi andare al rapporto con Todisco o salvare il suo matrimonio.