Brutte notizie in arrivo per Thomas Forrester. Nelle prossime puntate di Beautiful, il figlio di Ridge comincerà ad avere delle allucinazioni, ma i suoi non saranno problemi psicologici, bensì qualcosa di più serio.

Dopo un litigio con Hope, il giovane sverrà ed entrerà in coma. In ospedale, i medici scopriranno che Thomas avrà un problema molto serio alla corteccia cerebrale che necessiterà di un intervento urgente. Accanto a lui in ospedale, ci sarà Hope, la quale si sentirà in colpa per quanto accaduto.

Thomas vittima di allucinazioni nelle prossime puntate di Beautiful

In Beautiful, archiviate le story line legate alla tossicodipendenza di Steffy e alla crisi tra Brooke e Ridge, le vicende di casa Forrester torneranno ad occuparsi di Thomas. Il giovane ben presto comincerà ad avere delle allucinazioni che lo porteranno a credere che un manichino con le sembianze di Hope abbia preso vita. Tutto avverrà in seguito a un colpo in testa, a cui Thomas non darà inizialmente nessuna importanza ma che alla lunga lo porteranno ad avere delle crisi nervose.

Tutti crederanno che Thomas sia pazzo ma in realtà, con il passare delle puntate, si scoprirà che dietro alle allucinazioni ci sarà qualcosa di molto grave.

Thomas sviene dopo un litigio con Hope

In Beautiful, sarà Hope la prima a scoprire che Thomas non è pazzo. La ragazza accorrerà da Thomas dopo essere stata chiamata da Finn. Il medico, preoccupato per la salute mentale del fratello di Steffy, lo sorprenderà proprio con il manichino con le fattezze di Hope e gli chiederà spiegazioni.

Thomas si arrabbierà e andrà in escandescenza e Finn quindi, non vedrà altra soluzione che chiamare Hope per cercare di calmare Forrester.

Logan arriverà in un batter d'occhio e cercherà di far ragionare Thomas senza successo. Il giovane infatti, si arrabbierà ancora di più tanto che al culmine del litigio perderà i sensi improvvisamente.

Anticipazioni Beautiful: Thomas in coma, viene operato al cervello

Le anticipazioni della soap Tv americana, svelano che Thomas finirà in coma. Hope si sentirà in colpa per quanto accaduto e sarà disperata.

Nonostante i soccorsi siano immediati, Thomas si ritroverà in condizioni critiche. I medici faranno tutti gli accertamenti e scopriranno che il giovane avrà un grave problema alla corteccia cerebrale. Pertanto verrà operato d'urgenza. Il giovane anche dopo l'operazione, continuerà a essere incosciente e Hope passerà intere giornate al suo capezzale, pregando che si risvegli.

Riuscirà Thomas a salvarsi? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful, ricordando che la soap Tv americana va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle ore 13:40.