Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono finiti al centro del Gossip, nelle ultime ore, per via di una presunta crisi che starebbero attraversando. Nella notte di venerdì 22 ottobre, Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli hanno confermato che ci sarebbe una crisi in corso fra la showgirl argentina e il suo fidanzato. In particolar modo, i due esperti di prttegolezzi sui vip hanno dichiarato di avere delle rivelazioni scottanti in merito alla vicenda, senza specificare di che tipo di notizie si tratti. Poco dopo le affermazioni di Rosica e D'Anelli , Belen ha pubblicato una frase sul suo account social, che lascerebbe intendere che ci sia qualcosa che non vada nella storia d'amore con il fidanzato.

Alessandro Rosica segnalazioni su Belen Rodriguez e Antonino

Alessandro Rosica ha pubblicato un post riguardo Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese , dichiarando: ''Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto". L'esperto di gossip ha inoltre precisato: ''La notizia è di esclusiva proprietà di Alessandro Rosica e Biagio D'anelli''.

Belen Rodriguez potrebbe essere in crisi con Antonino

Belen Rodriguez e il suo fidanzato Antonino fanno coppia fissa ormai e nel mese di luglio sono diventati genitori di Luna Marì. Nella notte di venerdì 22 ottobre, dopo che in rete erano trapelate indiscrezioni riguardo ad una presunta crisi con il suo compagno, la conduttrice ha pubblicato una storia sul suo profilo social, con una frase riguardo le storie d'amore: ''Usa l' amore come un ponte''.

La dichiarazione della conduttrice sembrerebbe dare ragione allo scoop rivelato in precedenza da Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli .

Biagio D'Anelli confermerebbe la crisi fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Anche Biagio D'Anelli ha inserito alcune storie Instagram in merito ai genitori di Luna Marì, scrivendo: ''Belen e Antonino sono in crisi!

Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti''. Inoltre, dopo la pubblicazione della storia Instagram di Rodriguez e la frase in cui aveva lasciato intendere di avere problemi nel suo rapporto con Spinalbese , Rosica ha scritto sui social: ''E come per magia, subito dopo il nostro scoop, ecco la conferma''. Al momento non ci sono ulteriori informazioni riguardo alla storia d'amore fra la show girl argentina e il suo fidanzato. Non resta che attendere ulteriori informazioni dai diretti interessati, per scoprire se confermeranno di essere in crisi o se smentiranno le voci sul loro conto.