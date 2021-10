Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole', che narra gli amori, le passioni e i dolori di alcune persone residenti in un condominio situato a Posillipo. Le nuove trame fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 25 al 29 ottobre 2021, tutti i giorni su Rai tre a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla nascita della seconda figlia di Filippo e Serena, sulla frequentazione fra Rossella e Riccardo, sui dubbi di Silvia, sui sensi di colpa di Fabrizio e sulle speranze di Alberto di ritornare con Clara.

Rossella affronta Silvia

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che, grazie all'aiuto tempestivo di Ferri e Marina, Filippo riuscirà a raggiungere Serena in ospedale, ormai prossima al parto. Dopo varie complicazioni, quest'ultima riuscirà a dare alla luce una bambina. La gioia per la nascita della sua seconda figlia aiuterà Filippo a riflettere sulla propria vita: gli permetterà di recuperare alcune parti della sua memoria grazie al riaffiorare di un ricordo che credeva perduto. Per questo motivo, il Sartori inizierà a credere di poter riavere pienamente la sua memoria.

Dopo aver scoperto l'infedeltà della madre, Rossella attraverserà un momento di sconforto che si rifletterà anche nella sua attività professionale.

Riccardo se ne renderà conto e la inviterà a trascorrere una bella giornata insieme a lui per tirarle su il morale. Rientrata a casa, la giovane sarà costretta ad avere un confronto faccia a faccia con la madre che le confermerà di aver tradito il padre. Dopo il confronto con la figlia, Silvia entrerà in crisi scegliendo di tenere a distanza Giancarlo in attesa che Michele rientri dal suo tour promozionale.

L'atmosfera in casa Saviani si farà molto pesante, costringendo Silvia e Michele a prendere una decisione definitiva per salvare o concludere il loro matrimonio. Nel frattempo, Rossella continuerà a frequentare Riccardo, consolidando il suo rapporto con lui.

Susanna non ricorda ancora nulla dell'aggressione

Fabrizio sarà sempre più roso dal senso di colpa per aver fatto delle scelte sbagliate che hanno portato il pastificio al fallimento.

Marina si impegnerà moltissimo nell'aiutarlo a superare la sua depressione senza però riuscirci pienamente. Più tardi, Fabrizio continuerà a respingere in malo modo ogni aiuto della compagna, che inizierà ad essere molto insofferente nei suoi confronti. Nonostante Clara non faccia niente per incoraggiarlo, Alberto si convincerà di potersi riavvicinare a lei nel corso dei festeggiamenti per il battesimo di Federico. Per questo motivo, il Palladini approfitterà di ogni occasione per attaccare e provocare Patrizio. Nonostante le sue condizioni mostrino dei miglioramenti, Susanna non riuscirà ancora a ricordare l'identità di chi l'ha aggredita. Nel frattempo, cadranno tutti i sospetti su Renato per l'aggressione della Picardi mentre Mattia continuerà a circolare a piede libero con il rischio che possa far del male a qualcun'altro. Guido e Mariella cercheranno di convincere Speranza a non cancellare la sua iscrizione alla facoltà di veterinaria all'università di Napoli.