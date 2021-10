Belen Rodriguez ha recentemente pubblicato sui social alcune foto della nuova cameretta del figlio Santiago, ma a quanto pare ad alcuni fans che la seguono sui social essa non è piaciuta. Sotto "accusa" sarebbero i colori smunti delle stoffe e il plexiglas che circonda la zona letto, posizionata sopra un soppalco.

Belen Rodriguez, la cameretta di Santiago non piace ai fans

Pensava di fare cosa gradita la showgirl argentina nel condividere sui social la nuova cameretta di Santiago, ma pare che questa scelta si sia rivelata un piccolo passo falso. Molti fan non hanno affatto apprezzato il nuovo look della camera del figlio di Belen, il quale oggi ha 8 anni e frequenta una delle scuole elementari più blasonate di Milano.

Massima cura, quindi, per il piccolo Santiago sia da parte di mamma Belen Rodriguez (37 anni), sia da parte del papà Stefano De Martino (31 anni), anche se oggi i due artisti non stanno più insieme. Nei giorni scorsi i genitori di Santiago hanno scelto di fare un restyling della cameretta. Nuove esigenze si accompagnano alla crescita dei propri figli e così anche nuove esigenze scolastiche hanno determinato la creazione di nuovi spazi in cui vivere, giocare e studiare.

Per questo, mamma Belen, al momento alle prese con la nuova nata Luna Marì, ha deciso di rendere la cameretta di Santiago un luogo più a misura di un bambino di 8 anni. Colori tenui, un letto sul soppalco e uno spazio in cui "rintanarsi" per giocare o pensare.

La cameretta, di pianta quadrata, gioca sui colori tortora, azzurro polvere e bianco sporco, il parquet è di colore beige chiaro e la tinta sui muri richiama il tortora dei tessuti coordinati del lettino. Ma non tutti i followers di Belen Rodriguez sono d'accordo.

Belen e i commenti sarcastici: 'Il vagone ristorante...'

Sul profilo Instagram della showgirl argentina si è aperto il dibattito sul restyling della nuova camera di Santiago.

C'è chi, con tono scherzoso, ha suggerito di stirare le tende increspate. E chi ha provato ha usare lo humor, facendo notare come la nuova cameretta assomigli a dei vagoni letto di un treno, ricordando il vagone ristorante. Insomma, la "cameretta di Santi", come l'ha chiamata Belen sul suo profilo Instagram, non è piaciuta a molti.

Qualcuno ha sollevato obiezioni sul plexiglas che contorna la zona letto, soppalcata e relativamente buia. "Incapsulato" è stato definito lo spazio notte del piccolo Santiago, che secondo altri potrebbe "morire di caldo d'estate" se dormisse davvero "là dentro". C'è anche chi osa di più e commenta a bruciapelo: "Orribile" . E chi la prende con (poca) filosofia: "E' brutta e spenta e pesante per un bambino".

Alcuni followers difendono la scelta di Belen Rodriguez

Tra i commenti negativi sulla cameretta di Santiago, alcuni utenti scelgono invece di sostenere la scelta di Belen. C'è chi definisce "Bellissima" la nuova stanza e chi è pronto a far notare la presunta frustrazione di molti utenti sui social e chiosa: "Ma non vi vergognate?

Siete anime orribile" l'invidia li attanaglia e la solitudine li uccide!". Corredando il messaggio con cuoricini rossi a supporto della showgirl.

In ogni dibattito che si rispetti, inoltre, c'è anche chi sentenzia: "Ma se piace a Santiago, a voi che vi frega?".