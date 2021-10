L'avventura di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6 potrebbe giungere al capolinea prima del previsto. Il ragazzo, parlando con i suoi compagni d'avventura, ha spiegato di avere un problema Salute causato da un'infezione. Come raccontato dal 22enne, se la questione non verrà risolta, sarà inevitabile il ritiro dal Reality Show.

Le parole del gieffino

Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la casa più spiata d'Italia. Parlando con gli altri "vipponi", il 22enne ha spiegato di avere un'infezione che gli sta dando parecchi problemi di salute. A quanto pare, il nuotatore avrebbe maturato l'idea di abbandonare il Grande Fratello Vip.

Come spiegato dal diretto interessato, quest'infezione si presenta ogni sei mesi e l'ultima volta ha dovuto anche subire un'operazione.

Da quando ha varcato la porta rossa, però, il problema si è presentato tre volte in un mese. Per questo motivo, a poche ore dalla messa in onda della decima puntata del reality show, il 22enne sarà nuovamente visitato da un medico.

Il commento del papà

Due settimane fa, Manuel aveva avuto lo stesso problema, tanto che la produzione del Grande Fratello Vip aveva messo a disposizione una stanza singola per farlo riposare. In un'intervista rilasciata a Fanpage, il padre, Franco Bortuzzo, aveva confidato che l'infezione viene spesso al figlio, ma è sempre stata stata tenuta sotto controllo.

All'interno della casa più spiata d'Italia, l'uomo ha rassicurato che il 22enne stava avendo un'ottima assistenza, rassicurando i fan del nuotatore.

Dopo essere guarito dall'infezione, Manuel aveva ricevuto anche un deambulatore per camminare sulle sue gambe grazie a dei tutori. Il papà del gieffino aveva precisato che non si trattava di una spettacolarizzazione, ma di un esercizio necessario per tenere a bada il problema di salute che sta attanagliando il "vippone".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

GFVip: Manuel prende le distanze da Lulù

In attesa di capire se Manuel Bortuzzo deciderà di lasciare il Grande Fratello Vip per un problema di salute, ci sono nuovi aggiornamenti sul rapporto con Lulù Selassié. Scendendo nel dettaglio, la principessa aveva cercato un riavvicinamento al 22enne. A quel punto, il nuotatore ha ribadito di non volere avere nulla a che fare con la coinquilina: "Fai il tuo percorso, vivi".

Alla richiesta di essere abbracciato da Lulù, il diretto interessato ha confidato di non avere nessun problema ma di non essere d'accordo. Manuel ha fatto sapere che all'interno del reality show vede tutti che si abbracciano, ma lui non trova il senso di questi gesti. Lo stesso Bortuzzo ha riferito che per lui, anche un abbraccio ha un significato importante.