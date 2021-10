Cambio programmazione Rai per la giornata di domenica 10 ottobre 2021. A farne le spese, infatti, potrebbe essere l'appuntamento con Domenica In, il talk show del dì di festa condotto da Mara Venier. Il motivo? Domenica pomeriggio è in programma la finale per il terzo e quarto posto della Nations League 2021 e in gioco c'è anche l'Italia, sconfitta dalla Spagna mercoledì sera.

Rai 1, cambio programmazione il 10 ottobre: a rischio Domenica In

Nel dettaglio, la Nazionale Italiana di mister Mancini, scenderà in campo questa domenica 10 ottobre, quando alle ore 15:00 è prevista la finalissima della Nations League valida per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

Un match che sarà trasmesso in esclusiva su Rai 1: la rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta dovrà così modificare la programmazione del pomeriggio.

Il match, come vi abbiamo detto precedentemente, comincerà alle ore 15 e al momento non si sa ancora se a precedere la partita ci sarà uno speciale di Rai Sport oppure se ci sarà Mara Venier con una breve puntata di Domenica In, in programma dalle 14 alle 14:45 circa.

Mara Venier e Francesca Fialdini in versione ridotta per la finale dell'Italia?

La decisione finale, stando a quanto apprende Blasting News, verrà presa nel corso delle prossime ore mentre dovrebbe essere confermato l'appuntamento con Da Noi a ruota Libera condotto da Francesca Fialdini, che potrebbe essere trasmesso in versione ridotta.

In attesa di scoprire quale sarà la programmazione definitiva di Rai 1 per la giornata di domenica 10 ottobre, Mara Venier continua a registrare dei buonissimi consensi con la sua trasmissione domenicale, ripartita a metà settembre dopo la pausa estiva.

La sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Maria De Filippi

Il contenitore del dì di festa della rete ammiraglia, in queste prime settimane di messa in onda, ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori medi a puntata, con uno share che oscilla tra il 13 e il 16%.

Numeri positivi per il talk show confezionato da Maria Venier che, quest'anno, deve vedersela contro la temutissima concorrenza di Amici 21.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è stato promosso nella domenica pomeriggio Mediaset, lasciando così il sabato pomeriggio dopo i fasti degli anni precedenti. Una sfida che, fino a questo momento, ha visto trionfare Amici con una media di spettatori che arriva a toccare la soglia di 2,7 milioni di spettatori e oltre il 18% di share.

Intanto resta da capire se in casa Mediaset, questa domenica pomeriggio, lasceranno comunque l'appuntamento con Amici 21 nel dì di festa e quindi in aperta sfida contro la Nazionale di calcio.