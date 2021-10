Tra Can Yaman e Diletta Leotta è ufficialmente finita. La reazione tra l'attore turco e la conduttrice sportiva è giunta definitivamente al capolinea e la conferma è arrivata da un'intervista che lei stessa ha concesso in esclusiva a Verissimo. Così, mentre Can preferisce mantenere il silenzio e conservare il ricordo di questo amore, Diletta ha scelto di fare chiarezza in tv. Eppure, stando agli ultimi retroscena che circolano sul loro conto, non si esclude che presto potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma.

Ci sarà un ritorno di fiamma tra Diletta e Can Yaman?

Nel dettaglio, Diletta ha confermato in tv che la sua relazione sentimentale con Can Yaman è ufficialmente finita.

Pur non svelando grandi dettagli su quanto è successo, la conduttrice ha ammesso che forse lei e il suo ex fidanzato hanno fatto un po' le cose di fretta (considerando che lui, dopo un mese di relazione, le chiese già di sposarlo).

L'addio, quindi, è ufficiale ma le ultime indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata dell'estate, rivelano che un ritorno di fiamma non sarebbe da escludere a prescindere.

A lanciare questo retroscena sulla coppia ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti, che lancia l'ipotesi di una rinascita dell'amore tra Can e la Leotta.

'Questo amore può rinascere', scrive la rivista di Signoretti su Can e Diletta

"Sì, ci siamo detti addio. Ma questo amore può rinascere", scrive la rivista di Gossip in copertina auspicando così che tra i due ritorni di nuovo il sereno e la felicità.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e se ci sarà davvero il tanto atteso ritorno di fiamma di cui si parla in queste ore, l'attore turco continua ad essere preso dai suoi nuovi impegni lavorativi.

Can in queste settimane si trova a Palermo, dove sono cominciate le riprese della fiction "Viola come il mare".

Soggiornerà in Sicilia per circa un mese, dopodiché le registrazioni della serie targata Lux Video proseguiranno per un po' di tempo a Roma.

Sandokan, Can Yaman conferma il suo nuovo impegno professionale

Ma questo non è l'unico impegno che vedrà protagonista l'attore turco, dato che qualche giorno fa sui social ha confermato anche l'inizio delle riprese di Sandokan, la serie evento che sarà prodotta sempre da Lux Vide.

Yaman prenderà il posto di Kabir Bedi in questa fiction che sarà venduta in diverse decine di paesi in tutto il mondo.

A tal proposito, l'attore ha svelato che molto preso comincerà a seguire dei corsi di recitazione in inglese e riprenderà anche gli allenamenti serrati per poter arrivare in ottima forma fisica all'inizio delle riprese di Sandokan, la cui messa in onda è prevista per il 2022.