Sembra non ingranare l'unico flirt che è nato nella casa del GF Vip 6: se Lulù appare sempre più presa, Manuel continua a fare passi indietro, probabilmente esasperato dalle reazioni esagerate della principessa. Durante l'ennesimo confronto su chi dovrà condividere il letto con lui, Bortuzzo si è lasciato andare a dichiarazioni che confermano una sensazione che molti fan del reality hanno da tempo: la storia con la principessa non ha futuro, anche perché lei sembra non aver capito le esigenze del nuotatore, sempre più insofferente e al limite della sopportazione.

Le stoccate di Manuel alla principessa del GF Vip

Ogni volta che si avvicina il momento di andare a dormire, Lulù mette su una "sceneggiata" per rivendicare il suo diritto di condividere il letto con quello che reputa essere il suo fidanzato. Nonostante Manuel ribadisca quasi tutti i giorni di voler avere Aldo affianco durante la notte, la principessa insiste e si lascia andare a pianti e capricci già a partire dal tardo pomeriggio.

Ieri, mercoledì 6 ottobre, la ragazza ha chiesto l'ennesimo chiarimento a Bortuzzo, forse con la speranza di riuscire a convincerlo a rinunciare all'amico Montano da qui alle prossime notti.

"Amore a me va di stare con te. Vedo che ora sei irritato, ma mi farebbe piacere ricevere più attenzioni.

Piango perché ci tengo, perché fai questa faccia?", ha detto Lucrezia ad uno spazientito Manuel in giardino.

Dopo che la 21enne ha ripetuto che vorrebbe dormire con lui perché adora toccarlo e coccolarlo, il bel nuotatore l'ha freddata rispondendo: "A me non piace essere toccato, ma vabbé".

Problemi di dialogo per la 'coppia' del GF Vip

Anche se rispetto a Lucrezia fa più fatica ad esternare le proprie emozioni, ieri sera Manuel ha provato in tutti i modi a far capire che in lui non è nato nessun sentimento, e che il rapporto che lei tanto osanno non ha nulla di più rispetto a quello con l'amico Aldo.

"Amore io ti conosco", ha detto la principessa del GF Vip davanti ad un insofferente Bortuzzo, che subito dopo ha precisato che lei non lo conosce per niente.

Stanco delle continue lamentele di Lulù, poche ore fa il 22enne ha tentato di farle un discorso che i fan hanno interpretato come un'anticipazione di un'inevitabile quanto giusta rottura tra due persone che non si comprendono, ovvero due ragazzi che parlano proprio lingue diverse ed hanno visioni opposte della vita.

"Io non sono qua per recitare una parte, se mi sbilanciassi con te fingerei. Mi dici sempre che stai male, io non so cosa devo fare", ha tuonato Bortuzzo nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 7 ottobre.

Crisi e 'letto-gate' al GF Vip 6

Nel discorso col quale sembra aver voluto preparare Lulù ad una rottura, Manuel ha anche detto: "A me non piace essere toccato. Per me tu e Aldo siete uguali, vi voglio bene".

Tra i fan del GF Vip che hanno seguito con attenzione il confronto tra i "piccioncini" della casa, c'è anche chi ci ha tenuto a fare un riassunto delle cose che Bortuzzo ha messo in chiaro l'altra sera.

"Non siamo fidanzati. Fuori non ci sarà nulla. Il rapporto è uguale a quello con Aldo. Non voglio essere toccato. Voglio dormire con Aldo. In cosa deve essere più chiaro? Lei lo avrà capito?", si sono chiesti gli utenti di Twitter qualche ora fa.

La principessa, però, sembra non aver compreso fino in fondo le parole del nuotatore, tant'è che alla fine del loro dialogo gli ha preso il viso e l'ha baciato con trasporto.

Il pensiero che sposano la maggior parte dei telespettator,i dopo aver assistito a questi "siparietti", è che Manuel dovrebbe chiudere definitivamente questo rapporto, soprattutto se ha già la consapevolezza che fuori dal contesto GF Vip non potrà mai nascere nulla di sentimentale.