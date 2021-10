Sono tante novità nella programmazione Rai del mese di dicembre 2021, nel quale ci saranno delle modifiche importanti sia in daytime che in prima serata.

In vista del periodo delle festività natalizie, anche le reti generaliste della tv di Stato si addobberanno a festa e daranno spazio a film e cartoni della tradizione Disney, ma ci sarà spazio anche per nuovi show e per uno stop che riguarderà la seguitissima soap, Il Paradiso delle signore 6.

Stop Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione dicembre 2021

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il mese di dicembre 2021, prevede che la soap opera Il Paradiso delle signore 6 andrà in onda fino al 24 dicembre, dopodiché inizierà un periodo di pausa.

Le nuove puntate della soap con protagonisti Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni non andranno in onda nella settimana che va dal 27 al 31 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore 6, infatti, verrà sospeso durante il periodo delle feste di Natale per poi riprendere la sua regolare programmazione a partire dal 3 gennaio, come sempre in prima visione assoluta ogni pomeriggio.

In prima serata su Rai 1 e Rai 2 ritornano i classici Disney

Per quanto riguarda, invece, la prima serata di Rai 1 del mese di dicembre, ci saranno dei cambiamenti che riguarderanno le prime serate dei giorni di festa, dove a trovare spazio saranno in primis i classici della tradizione Disney, che torneranno in onda per allietare le sere di festa dei telespettatori italiani.

Tra quelli che andranno in onda in prime time su Rai 1 vi sono: Cenerentola, La bella e la bestia, Maleficent con Angelina Jolie e Mary Poppins.

Su Rai 2, invece, ci sarà spazio per la riproposizione di: Alla ricerca di Dory e Gli Aristogatti.

Il 31 dicembre, invece, è confermato l'appuntamento con L'anno che verrà, lo show che accompagnerà gli spettatori verso il 2022.

Le fiction di dicembre: ecco le novità della programmazione

Il 15 dicembre, invece, andrà in onda la serata speciale dedicata a Sanremo Giovani condotta da Amadeus, durante la quale verranno svelati anche i nomi dei Big che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival, in programma a febbraio su Rai 1.

Per quanto riguarda le fiction, invece, durante il mese di dicembre proseguiranno alcuni appuntamenti in onda già in queste settimane, come nel caso di Cuori e proseguiranno anche altre serie che arriveranno nel corso delle prossime settimane, come Un professore con Alessandro Gassman.

Il 22 dicembre, invece, sarà trasmesso il tv-movie Carla, dedicato al ricordo e alla memoria di Carla Fracci.

Su Rai Premium, invece, spazio a due fiction che proseguiranno la propria messa in onda: trattasi di Don Matteo e Un passo dal cielo.