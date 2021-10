Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro storia d'amore. Recentemente, la conduttrice sportiva di Dazn ha annunciato a Verissimo che la relazione con il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno era terminata. Nella serata di sabato 9 ottobre, Alessandro Rosica ha informato i suoi follower di un possibile flirt fra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli. Nel frattempo, l'attore di Istanbul continua la sua trasferta di lavoro a Palermo, dove sta girando parte delle scene della nuova fiction Viola come il mare e non rilascia dichiarazioni in merito alla sua vita sentimentale.

Diletta Leotta dopo Can Yaman avrebbe un flirt con Giacomo Cavalli

Can Yaman si trova a Palermo da qualche giorno per le riprese di Viola come il mare e Diletta Leotta, invece, è volata a Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze con le sue amiche. Alessandro Rosica ha informato i suoi fan che la speaker radiofonica potrebbe avere un nuovo amore. A tal proposito, infatti, Alessandro ha scritto: ''Presunto flirt in corso tra l’atleta Giacomo Cavalli e Diletta Leotta''. Secondo l'esperto di gossip, la coppia sarebbe stata avvistata affiatata a Milano nei giorni precedenti. Attualmente, invece, la ex di Can Yaman sarebbe sull'isola di Ibiza, dove ci sarebbe anche Giacomo.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli: alcuni fan di Can Yaman sono contenti del presunto flirt

Can Yaman è molto amato dalle sue fan e molte persone non vedevano di buon occhio la relazione fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn. Dopo che Rosica ha comunicato il presunto flirt fra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, alcuni follower dell'esperto di gossip hanno commentato la vicenda, dicendosi felici del possibile nuovo amore della conduttrice radiofonica.

A tal proposito, sotto al post di Alessandro, una persona ha scritto: ''L'importante è che stia lontano da Can, poi può fare quello che vuole''. Un'altra fan ha affermato: ''Sì, sì, purché stia alla larga da Can''.

Can Yaman non parla di Diletta Leotta e si concentra sul lavoro

Can Yaman, nel frattempo, non commenta il presunto nuovo amore della sua ex fidanzata e continua a non rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata.

Anche nel periodo del fidanzamento con Diletta, l'attore turco non aveva mai parlato della sua storia con la conduttrice di Dazn. Al momento, Yaman si sta concentrando per le riprese di Viola come il mare a Palermo, dove ci sono decine di fan che lo acclamano ogni giorno. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se per Can Yaman e Diletta Leotta ci sarà un ritorno di fiamma o se la presentatrice volterà pagina con Giacomo Cavalli.