Le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5 saranno ricche di novità e colpi di scena. Infatti, nel trono over ci saranno i primi petali rossi della stagione. Angela e Antonio lasceranno il dating show di Maria De Filippi insieme. Inoltre, nelle ultime due registrazioni della trasmissione Mediaset, Isabella Ricci non è stata presente in studio. L'imprenditrice romana non è andata nelle giornate di riprese di sabato 9 e domenica 10 ottobre, pertanto, i telespettatori non vedranno l'antagonista di Gemma in alcune puntate di ottobre e, al momento, non è chiaro se Isabella tornerà nel parterre.

Anticipazioni Uomini e Donne: Angela e Antonio lasciano la trasmissione insieme

Nel corso della registrazione di domenica 10 ottobre, ci sono state due scelte inaspettate. Oltre al tronista Matteo Fioravanti che ha lasciato il dating show dopo avere avuto un colpo di fulmine per Noemi Baratto, anche nel trono over c'è stata una coppia che ha deciso di provare a continuare la relazione lontano dalle telecamere. Infatti, Angela e Antonio, che hanno iniziato una frequentazione da qualche settimana, hanno preferito vivere la loro storia d'amore fuori dalla trasmissione e, pertanto, per la coppia sono scesi i petali rossi.

Uomini e Donne: Antonio si è innamorato di Angela

In una recente intervista, Angela Paone aveva dichiarato di cercare un uomo dalla forte personalità, che la facesse ridere e che le trasmettesse tranquillità.

Dopo alcune frequentazioni con alcuni cavalieri del parterre di Uomini e donne non andate a buon fine, la ruota sembrerebbe avere girato dalla sua parte ed avere trovato l'amore. Infatti, la quarantaquattrenne ha deciso di lasciare la trasmissione con Antonio. Durante la registrazione di domenica 10 ottobre, il cavaliere ha affermato di essersi innamorato.

Uomini e Donne: nelle prossime puntate non ci sarà Isabella Ricci

Se il trono over ha portato l'amore per Antonio e Angela, resta un mistero quello che sia accaduto a Isabella Ricci. Infatti, in base alle indiscrezioni trapelate sul web, la dama romana non ha partecipato alle ultime due registrazioni di Uomini e Donne, che sono state fatte nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre.

Al momento, non è chiaro come mai l'imprenditrice non abbia preso parte alle riprese e non ci sono ulteriori dettagli in merito. Le ipotesi riguardo l'assenza della dama potrebbero essere molteplici. Isabella potrebbe avere trovato l'amore lontano dalle telecamere oppure potrebbe avere scelto di allontanarsi dalla televisione dopo i recenti attacchi nelle ultime puntate da parte di alcuni protagonisti del parterre. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per vedere i primi petali rossi della stagione e scoprire qualcosa in più su Isabella Ricci.