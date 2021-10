È tempo di partenza per Can Yaman, il divo turco protagonista di svariate serie televisive di successo che continua a far sognare e innamorare milioni di fan sparsi in tutto il mondo. In queste ore, sui social, Can ha annunciato di essere in procinto di affrontare un nuovo viaggio: questa volta il divo turco lascerà per un po' di tempo Roma, la città che lo ha accolto da quando si è trasferito in Italia, per trasferirsi nella regione d'origine della sua ex fidanzata Diletta Leotta, ma solo per motivi di lavoro.

L'addio tra Can Yaman e Diletta: la conduttrice ha confermato la rottura in tv

Nel dettaglio, la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è ufficialmente naufragata.

I due, infatti, hanno scelto di chiudere la loro relazione e la conferma di questo addio è arrivata da parte della conduttrice sportiva.

Intervistata a Verissimo, da Silvia Toffanin, Diletta ha confermato che lei e Can hanno scelto di intraprendere due strade differenti e di farlo a distanza di pochi mesi dall'inizio della loro relazione, che aveva fatto sognare i fan.

Un addio di cui, fino a questo momento, l'attore turco non ha ancora proferito parola: a differenza di Diletta, Can ha scelto di non commentare la notizia che ormai da un po' di giorni divampa sul web e sui social.

L'attore turco Can Yaman annuncia la sua partenza

Diletta, infatti, si è limitata a dire che forse hanno un po' affrettato i tempi ma non si è sbilanciata più di tanto nel rivelare le motivazioni che li hanno portati a dirsi addio definitivamente.

In attesa di scoprire quella che sarà la versione dei fatti dell'attore protagonista di DayDreamer e Mr Wrong, in queste ore sui social, Can Yaman ha annunciato la sua imminente partenza.

Can ha salutato i fan romani che ormai da svariati mesi "assediano" il suo appartamento, con la speranza di riuscire a poter scattare con lui una foto-ricordo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per un mese, infatti, l'attore turco non soggiornerà nella Capitale e, ironia della sorte, si trasferirà nella regione d'origine della sua ormai ex fidanzata Diletta Leotta.

Dopo l'addio con Diletta, Can soggiornerà in Sicilia (ma per lavoro)

Per questioni puramente lavorative, dettate dall'esigenza di dover girare le scene della fiction "Viola come il mare" proprio in Sicilia, Can si trasferirà a Palermo.

L'attore soggiornerà nella splendida isola che ha dato i natali alla conduttrice sportiva di Dazn per circa un mese, così come ha svelato lui stesso sui social.

Diletta in questo periodo è costantemente impegnata con le partite di Serie A che la vedono protagonista sui campi di calcio italiani: riuscirà a "beccarsi" con il suo ex fidanzato in Sicilia oppure ormai le loro strade si sono definitivamente divise? Lo scopriremo nelle prossime settimane.