Continuano a emozionare le anticipazioni americane di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda prossimamente.

Tra non molto, una strana morte getterà le famiglie Spencer e Forrester nell'ombra: si tratta di Vinny che, dopo aver manipolato i risultati del test di paternità di Steffy, verrà trovato senza vita dalla polizia. La situazione è molto più complicata del previsto, in quanto Vinny è stato ucciso prima che venisse rinvenuto sul ciglio della strada. I principali indiziati saranno Bill e Liam. Nonostante Dollar tenti in ogni modo di nascondere le prove, il povero Spencer finirà in prigione.

Qui chiamerà disperato Thomas, al quale farà un'inaspettata richiesta che riguarda Hope e la piccola Beth.

Beautiful, puntate Usa: Liam in prigione

Nei prossimi episodi di Beautiful, Liam e Bill vivranno momenti di terrore. Di ritorno da una serata, perderanno il controllo dell'auto e si accorgeranno di aver investito Vinny. Bill, temendo il peggio, convincerà Liam a tacare sull'accaduto e nasconderà ogni prova. Dollar, però, deve fare i conti con il senso di colpa del giovane Spencer che, tormentato, finirà per raccontare ogni cosa a Hope.

La polizia la interrogherà e, dopo qualche resistenza, la giovane Logan confesserà quanto saputo da Liam. Di fronte alla deposizione, il tenente Baker arresterà Spencer.

Liam affida a Thomas la sua famiglia, anticipazioni di Beautiful

Hope (Annika Noelle) incoraggerà Liam a non perdere la fiducia e a credere nella giustizia. Con il prosieguo delle puntate, si scoprirà infatti che Vinny era già morto quando Spencer e Bill l'hanno investito, ma chi l'ha ucciso? In carcere, Liam riceverà la visita di Thomas e gli farà una richiesta inaspettata che cambierà il corso degli eventi.

Come svelano gli spoiler di Beautiful, Spencer pregherà il giovane Forrester di prendersi cura di Hope e Beth, ormai certo di passare il resto dei suoi giorni in prigione. Thomas, alquanto confuso dopo il suo confronto con Liam, racconterà a Hope ciò che Liam gli ha chiesto, lasciandola senza parole.

Anticipazioni Beautiful, Steffy va da Liam in carcere

A dispetto di ogni previsione, Thomas riceverà dunque la benedizione di Liam per fare parte della vita di Hope. Nel frattempo, Bill si metterà d'impegno per far uscire il figlio dal carcere chiedendo aiuto all'avvocato Justin Barber (Aaron D. Spears) e a Wyatt Spencer. Stanamente, Justin si mostrerà restio ad accettare l'incarico. Le anticipazioni di Beautiful rivelano poi che Steffy farà visita a Liam in carcere, provando a dargli un po' di conforto. In cuor suo, però, temerà che la piccola Kelly possa crescere senza la vicinanza di suo padre. Questa complicata storyline prenderà presto una piega inaspettata, in quanto il vero colpevole della morte di Vinny verrà scoperto e la sua identità sconvolgerà un bel po' di persone.