Le riprese di Viola come il mare proseguono. La troupe e il cast si trovano attualmente a Palermo per girare le scene ambientate nel capoluogo siciliano. Come è già stato anticipato, la serie televisiva prodotta da Lux vide ha come attori protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, quest'ultimo nel suo primo vero ruolo in una fiction italiana. Tra una ripresa e l'altra, come era prevedibile, l'interprete turco è costantemente preso d'assalto dalle fan e seguito dai fotografi che lo immortalano dentro e fuori dal set. Proprio durante le pause, l'attore di DayDreamer ha dimostrato di essere galante non soltanto per copione.

La fortunata oggetto delle sue attenzioni pare sia proprio l'ex Miss Italia.

Il feeling tra Can Yaman e Francesca Chillemi sul set di Viola come il mare

Anche a telecamere spente Can Yaman riempie Francesca Chillemi di attenzioni. Lo mostrano alcuni scatti pubblicati sul settimanale Chi in cui l'attore turco non si risparmia in gesti affettuosi e galanti nei confronti della collega. I due stanno passando molto tempo insieme sul set di Viola come il mare, la fiction tratta dal romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini che arriverà su Canale 5 nel 2022. Dalle foto scattate ai due attori, si può notare un evidente feeling. Oltre a sguardi complici e dolci sorrisi, i paparazzi hanno fotografato Yaman in due momenti di pausa.

In uno di questi, Francesca Chillemi appare infreddolita dopo aver girato sotto la pioggia, l'attore si toglie la giacca e gliela mette sulle spalle, cercando di scaldarla in modo affettuoso. In un altro momento, quando lei è ancora intirizzita e viene avvolta una coperta, Can le appoggia la mano dietro la nuca, sempre con fare protettivo.

Can Yaman a Palermo, guarda le “scene” che mostrano il feeling con Francesca Chillemi #canyaman https://t.co/YlKiZbl4M5 pic.twitter.com/LjIrPVFpwL — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) October 14, 2021

'L'accoglienza in Sicilia mi fa sentire in famiglia', ha ammesso Can Yaman nell'intervista a Studio Aperto

Francesca Chillemi pare apprezzare le galanterie di Can Yaman e questo non è sfuggito ai fan dell'attore che già immaginano una liaison tra i due.

Tuttavia, mentre l'interprete turco è single, l'attrice è felicemente impegnata con Stefano Rosso. Dunque, l'intesa potrebbe essere solo il prequel di una bella amicizia. In ogni caso, relazione a parte, il futuro protagonista di Sandokan (rimandato al 2022) è apparso felice per l'esperienza che sta vivendo, non solo dal punto di vista lavorativo. "L'accoglienza calorosa dei siciliani mi fa sentire in famiglia" ha ammesso Yaman in un'intervista andata in onda su Studio Aperto. L'attore turco, come si è visto in molti video diffusi sul web, è stato più volte accolto in modo caloroso dai siciliani. "La cosa bella di questo mestiere è che la vita ci sorprende tantissimo. E io sono pronto ad essere sorpreso" ha dichiarato l'interprete, guardando al futuro con ottimismo.

Francesco Demir, il nuovo personaggio di Can Yaman

Recentemente, Francesca Chillemi e Can Yaman hanno rilasciato la loro prima intervista insieme sul set di Viola come il mare, la serie che mescola crime e commedia e che vede l'attrice siciliana nei panni della protagonista, una giornalista con un dono particolare. La giovane infatti, è affetta da un disturbo che la porta ad associare i colori alle emozioni. A proposito del suo personaggio, l'ex miss Italia ha ammesso: "E’ molto positiva, pulita e non ha alcun tipo di giudizio verso gli altri". Anche l'attore originario di Istanbul ha rivelato qualche dettaglio che riguarda il personaggio che interpreta, Francesco Demir. Yaman lo ha definito un’ispettore che "lavora sodo e si fida del suo istinto".