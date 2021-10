Prosegue l'appuntamento serale con il Grande Fratello Vip 6 e, le anticipazioni della nuova puntata serale in onda stasera 15 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende che vedono protagonista Gianmaria Antinolfi, sempre più al centro dell'attenzione mediatica per le sue vicende con Sophie e Soleil. Ma, in questo nuovo appuntamento ci sarà spazio anche per Manuel Bortuzzo e per la nuova eliminazione definitiva dalla casa di Cinecittà.

Le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 del 15 ottobre

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 di venerdì 15 ottobre, rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà il giovane Gianmaria Antinolfi.

Come è stato svelato in anteprima a Mattino 5, questa sera in diretta televisiva ci sarà un vero e proprio processo nei confronti di Gianmaria, accusato di essere stato poco chiaro circa i suoi sentimenti.

L'ex fidanzato di Belen e Soleil Sorge, nel corso di queste settimane, si è avvicinato moltissimo all'ex tronista Sophie Codegoni, quasi dimenticandosi del fatto di essere fidanzato con Greta.

Ebbene, nella puntata serale del GF Vip del 15 ottobre, tutti i nodi verranno al pettine e per Gianmaria arriverà il momento di fare chiarezza sui suoi sentimenti e su quanto sta accadendo in queste settimane con Soleil e Sophie.

Gianmaria Antinolfi verrà messo 'sotto processo' al GF Vip 6

Un vero e proprio 'processo' che, come è stato anticipato nel programma mattutino di Canale 5, vedrà protagonisti Katia e Aldo, che sottoporranno le loro domande al giovane Antinolfi.

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova sorpresa che vedrà protagonista l'amatissimo Manuel Bortuzzo.

Dopo aver incontrato suo padre, questa volta Manuel potrà contare sul sostegno di due sportivi che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà per abbracciarlo.

Trattasi di Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino, entrambi nuotatori di grande prestigio, pronti a mettersi in gioco per sostenere Bortuzzo.

Nuova eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 6: Fico a rischio

Al centro dell'attenzione di questa nuova puntata del GF Vip 6 del 15 ottobre 2021, ci sarà anche il risultato del televoto di questa settimana.

I tre candidati a rischio eliminazione sono: Raffaella Fico, Amedeo Goria e Davide Silvestri.

Uno dei tre dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia e, a decidere le sorti dei vipponi a rischio, sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa attraverso il televoto.