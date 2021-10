Riccardo Guarnieri, nonostante non sia più presente a Uomini e donne, continua a cercare l'amore. L'ex cavaliere si è raccontato sul magazine ufficiale del programma, dove ha parlato anche della frequentazione tra la sua ex Ida Platano e Marcello Messina. Visti i loro trascorsi, Riccardo si è permesso di dare un consiglio alla dama bresciana, ossia quello di non ripetere gli errori del passato. Per quanto riguarda la sua attuale situazione sentimentale, pare che l'ex cavaliere sia ancora single.

Ida e Marcello, Riccardo Guarnieri rompe il silenzio e dice la sua

Dopo quanto accaduto la scorsa stagione con Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri non ha più fatto ritorno nello studio di Maria De Filippi. L'ex cavaliere ha quindi assistito in tv, alla conosceza della sua ex fidanzata Ida Platano con Marcello Messina. Conoscenza che pare essere giunta al capolinea, almeno stando a quanto riportano gli spoiler sulle ultime registrazioni.

Solo ora, attraverso le pagine di U&D Magazine, Riccardo ha rotto il silenzio e ha detto la sua su questa nuova frequentazione della dama bresciana. L'ex cavaliere tarantino si è detto contento che la ex stia guardando avanti e che si sia rimessa in gioco, poi Riccardo ha sottolineato come Ida, secondo lui, a volte tiri troppo la corda.

Guarnieri dà un consiglio a Ida: 'Non commettere gli errori del passato'

Stando alle parole di Riccardo Guarnieri, il rapporto di coppia dovrebbe essere fatto di compromessi e vede, nella frequentazione tra la ex e Marcello, in po' gli stessi problemi che aveva avuto lui con la dama. Sul settimanale di Uomini e donne, Riccardo non dà consigli a Marcello visto che non lo conosce ma, visti i trascorsi con Ida, si è permesso invece darle un suggerimento: "Non commettere gli stessi errori del passato".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ida seguirà i consigli del suo ex? Riccardo nel corso dell'intervista, è apparso sereno nel parlare di Ida, segno che per lui la loro storia è definitivamente archiviata. Della loro relazione restano i tanti momenti belli trascorsi insieme, nonostante la burrascosa rottura.

L'ex U&D Riccardo ancora single: 'Eterno incompreso'

In attesa di sapere se e quando Guarnieri tornerà a Uomini e donne, Riccardo ha confidato al magazine del programma di stare benissimo e di vivere un momento sereno, nonostante non ci sia ancora nessuno nella sua vita sentimentale.

L'uomo ha parlato delle difficoltà di trovare la donna giusta per lui e ha ammesso di sentirsi un eterno incompreso. Stando alle sue dichiarazioni, negli ultimi mesi si è aperto a nuove conoscenze che però non sono andate come sperato. A detta di Guarnieri, molte donne si avvicinerebbero a lui solo perché attratte dal personaggio e non dalla persona. Un particolare che ovviamente, non può che dare fastidio all'ex cavaliere di U&D, il quale a questo punto, potrà trarre insegnamento, come Ida, dagli errori passati, per trovare finalmente un nuovo amore.