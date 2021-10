Can Yaman è in Sicilia da inizio ottobre per le riprese di Viola come il mare, la nuova fiction in cui recita accanto a Francesca Chillemi. Il clima sul set è molto piacevole e i due protagonisti, che interpretano il ruolo di Francesco Demir e Viola Vitale sono affiatati. Una delle battute che ha dovuto pronunciare l'attore turco è diventata un tormentone. Inoltre, per la prima volta, Yaman sta recitando in italiano e si sta esercitando con gli scioglilingua.

Can Yaman recita una battuta che diventa un tormentone

Le riprese sul set di Viola come il mare si sono spostate a inizio ottobre da Roma a Palermo.

Tutti gli attori e la produzione, infatti, si sono trasferiti in Sicilia, dove rimarranno per circa un mese. In base a quanto trapelato in un servizio per un noto settimanale, sembrerebbe che il clima sul set della fiction sia frenetico e concitato. Una delle battute recitate da Can Yaman in Viola come il mare è stata: ''Non così in fretta''. La frase dell'attore di Istanbul, pronunciata nel ruolo di Francesco Demir, è diventata un tormentone simpatico.

Can Yaman in Viola come il mare recita in italiano

Viola come il mare, oltre ad essere un progetto importante perché è una produzione italiana che, quindi, contribuirebbe a rendere ancora più famoso l'attore di Istanbul nel nostro paese, rappresenta anche una sfida professionale importante per Can Yaman.

Infatti, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, nella nuova fiction, sta recitando, per la prima volta, in italiano. Per interpretare al meglio il ruolo di Francesco Demir, Can sta facendo lezioni di dizione e, a tal proposito, ha dichiarato: ''Mi sto esercitando con gli scioglilingua''. Inoltre, da quando si è trasferito nella capitale all'inizio del 2021, Can ha imparato anche un po' di dialetto romanesco e, ora che si trova a Palermo, si sta anche cimentando con espressioni tipiche siciliane.

Can Yaman e Francesca Chillemi complici

Insieme a Can Yaman, sul set di Viola come il mare, c'è anche Francesca Chillemi. La complicità fra l'attore turco e l'ex Miss Italia è evidente e, in base alle indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che la coppia faccia scintille quando recita. Oltre ad essere affiatati sul set della fiction, gli interpreti di Francesco Demir e Viola Vitale sono in sintonia anche lontano dalle telecamere.

Infatti, in un servizio pubblicato su un noto settimanale, il futuro Sandokan e l'ex Miss Italia sono stati fotografati mentre si trovavano a scherzare in camerino. Non resta che attendere la messa in onda di Viola come il mare, per vedere per la prima volta Can alle prese con la lingua italiana e poterlo vedere nel ruolo inedito di capo ispettore.