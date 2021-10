Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip per via della fine del loro fidanzamento, annunciato in televisione, recentemente, dalla presentatrice sportiva. Nel corso di un'intervista, Rosica ha spiegato i motivi che avrebbero portato la coppia alla rottura e, a detta sua, l'atteggiamento di Can sarebbe stato anche una delle cause che avrebbero portato Leotta a distaccarsi dall'attore di Istanbul.

Can Yaman e Diletta Leotta: i motivi della rottura

Rosica ha rivelato alcuni retroscena sulla storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta. Secondo l'esperto di gossip, infatti, sembrerebbe che la coppia abbia deciso di interrompere il fidanzamento, a detta sua finto, affermando: ''Entrambi sono stati male per come questa storiaccia fake si è interrotta, sono in brutti rapporti''.

Inoltre Alessandro ha spiegato che sarebbe stata Leotta a dire basta.

Diletta Leotta non tollerava più l'atteggiamento di Can Yaman

Dalle dichiarazioni di Rosica, sembrerebbe che Diletta, a un certo punto, non sia più riuscita a tollerare il comportamento di Can Yaman. In particolar modo, secondo Alessandro, al protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno piacerebbe divertirsi e, a volte, sarebbe un po' eccessivo, rivelando: ''Ha uno stile di vita che in Turchia non sarebbe stato tollerato''. Inoltre, l'esperto di pettegolezzi sui vip ha confidato che, a causa di queste motivazioni, l'attore turco sarebbe sempre insieme al suo migliore amico, che ricoprirebbe anche il ruolo di body guard e tuttofare.

In merito al ruolo di Roberto Macellari nella vita di Yaman, Rosica ha dichiarato: ''Gli sta vicino per prendersi cura di lui''.

Can Yaman avrebbe ottenuto vantaggi dalla storia con Diletta Leotta

Rosica ha poi spiegato che il fidanzamento fra Can Yaman e la presentatrice sportiva di Dazn avrebbe portato dei vantaggi economici ad entrambi, anche se, a detta sua, sarebbe stato l'attore di Istanbul ad ottenerne di più, affermando: ''Sponsor, progetti.

Diletta ne ha avuti di meno perché è passata per l'approfittatrice''. Nonostante questo, Alessandro ha dichiarato che, in ogni caso, Leotta ha avuto un incremento di follower sui social, aggiungendo: ''Lui è un sex symbol, per lei potrebbe essere un prestigio essere etichettata come una sua ex''. Proseguendo nell'intervista, Rosica ha rivelato che, grazie ad informazioni ricevute dalle colf che lavoravano negli hotel in cui soggiornava la coppia, avrebbe appreso che ognuno dormiva nella propria stanza. Al momento, soltanto Diletta Leotta ha rilasciato dichiarazioni in merito alla rottura con l'attore turco, perché Can Yaman continua a tacere sulla sua vita sentimentale.