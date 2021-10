La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata da qualche settimana e le nuove puntate sono già state ricche di colpi di scena. Sul set della fiction Rai, infatti, i telespettatori hanno potuto rivedere qualche vecchia conoscenza, ritornata nel negozio di moda diretto da Vittorio Conti. Nella giornata di giovedì 30 settembre, Emanuel Caserio ha risposto alle curiosità dei suoi follower su Istagram e ha rivelato qualche importante novità. In particolar modo, in base alle storie social dell'interprete di Salvatore Amato, nelle prossime puntate tornerà qualche attore che ha preso parte alle precedenti edizioni.

Inoltre, l'attore romano ha specificato che Gabriella non ritornerà, spiegando che la sfortuna in amore del suo personaggio continuerà.

Il Paradiso delle signore: una vecchia conoscenza tornerà nella fiction

Una fan de Il Paradiso delle signore ha chiesto ad Emanuel Caserio se poteva rivelare se, nelle prossime puntate, sarebbe tornato qualche attore, apparso nelle precedenti edizioni della fiction di Rai 1. A tal proposito, l'interprete del barista della Caffetteria non ha risposto a parole, ma ha annuito con la testa, facendo intendere che sarà previsto un ritorno nel cast di qualche vecchia conoscenza. Nelle prime puntate della sesta stagione, andate in onda in televisione, sono già rientrati a Milano alcuni volti, usciti al termine della seconda stagione: Roberto Landi ed Anna Imbriani.

Il Paradiso delle signore: Gabriella non ritorna da Parigi

A proposito di ritorni sul set di personaggi del passato, un follower di Caserio gli ha chiesto notizie in merito ad un possibile ritorno di Gabriella Rossi dalla Francia. In merito all'eventualità che la stilista facesse il suo rientro nel cast, l'attore romano ha spiegato: ''È felice con l'amore che ha scelto''.

Inoltre, Emanuel ha confidato di non credere che tornerà.

La sfortuna di Salvatore ne Il Paradiso delle signore: il commento di Caserio

Riguardo al personaggio da lui interpretato ne Il Paradiso delle signore, Emanuel Caserio ha spiegato che la sfortuna di Salvatore continuerà, in quanto, al momento, il suo amore per Anna sarà ancora non corrisposto.

In ogni caso, l'attore romano ha lasciato uno spiraglio aperto ad un'ipotetica storia d'amore fra il barista della Caffetteria e Imbriani, inserendo come didascalia in una domanda in merito ad una storia d'amore con Anna: ''Speriamo''. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire quale vecchia conoscenza farà il suo ritorno nella fiction di Rai 1 e le motivazioni che porteranno il personaggio a rientrare nel cast.