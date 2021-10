Manuel Bortuzzo ha deciso di mettere la parola fine alla conoscenza con Lulù Selassié. Di fronte alla richiesta della Principessa di poterlo abbracciare, il concorrente del GFVip ha spiegato di non essere propenso. Inoltre, il 22enne è tornato a chiarire la sua situazione con la coinquilina: "Punto".

La richiesta di Lulù

Nella giornata di mercoledì 13 ottobre, Lulù Selassié si è avvicinata nuovamente a Manuel Bortuzzo. La più piccola delle Principesse ha cercato di capire se il coinquilino fosse disposto o meno a tornare sui suoi passi per una conoscenza approfondita all'interno della casa di Cinecittà.

Nel dettaglio, Lulù (Lucrezia all'anagrafe) ha chiesto al nuotatore di Treviso se quando ha bisogno d'affetto può abbracciarlo. Successivamente, la ragazza ha cercato di dare un bacio a Manuel, ma quest'ultimo ha girato la faccia. A quel punto la ragazza ha perso le staffe: "Non devi girarti, non ti do un bacio in bocca".

Lo sfogo di Bortuzzo

Di fronte alla reazione di Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo ha perso la pazienza. Il 22enne è tornato a fare il punto della situazione tra i due coinquilini: "Fai il tuo percorso. Vivi". In particolare, il "vippone" ha cercato di spiegare alla Principesse che tra i due in futuro verrà fuori un certo interesse da parte di entrambi uscirà senza problemi. In questo momento, Bortuzzo ha ammesso di sentirsi in difficoltà nei confronti della coinquilina, a causa del suo atteggiamento opprimente: "Tu fai il tuo percorso, io faccio il mio".

A quel punto, la minore delle sorelle Selassié ha domandato allo sportivo se fosse disposto o meno ad un riavvicinamento. Ancora una volta, però, il giovane è apparso piuttosto freddo e distaccato: "Se una cosa nasce nasce, sennò non nasce non nasce". Insomma, il 22enne ha lasciato intendere che se la scintilla non è scoccata non scoccherà mai.

Manuel rifiuta le avances di Lulù

In seguito all'ennesimo confronto tra Manuel e Lulù, quest'ultima ha domandato se almeno potesse abbracciare in modo affettuoso il suo coinquilino. Bortuzzo, però, si è mostrato impassibile: "Per me non è un problema". Sulla base di quanto dichiarato, il gieffino però ha spiegato che all'interno del GFVip vede tutti i coinquilini abbracciarsi l'uno con l'altra.

Manuel ha precisato di non essere come tutti i compagni d'avventura: "Da parte mia non trovo il senso". Il 22enne ha fatto presente di avere abbracciato pochissime "vippone" nella Casa e solo in modo giocoso.

A tale proposito, Manuel ha invitato Lulù ad essere libera di fare tutto quello che si sente. Al tempo stesso, però, l'ha invitata a non pretendere lo stesso atteggiamento da lui.